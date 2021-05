Insisten en expulsar del pueblo a un motuleño: hasta su hija firmó

No lo quieren en Santa Cruz Pachón por ofensas y agresión

MOTUL.— El director de Gobernación, Luis Castillo Abraham, informó ayer jueves que recibió a vecinos de la comisaría Santa Cruz Pachón en Palacio Municipal y nueve de ellos reiteraron sus quejas contra José Agustín P.L., así que la Unidad Jurídica le dará seguimiento al caso para que se aplique la ley al acusado.

El lunes 3, a las 7 p.m., unos 100 vecinos hicieron un plantón a un lado de la capilla de la comisaría y solicitaron al Ayuntamiento expulsar del pueblo a “Cuxo Pool” porque, dijeron, están cansados de que cuando lo denuncian por abusos lo detienen un rato y lo liberan.

La protesta fue encabezada por Flor Anahí Pool Hobak, quien dijo que denunció a su propio padre, “Cuxo Pool”, ante la Fiscalía de Yucatán por agresiones físicas y verbales y que la dependencia libró una orden de restricción para que él no se les acerque, la número C.I. UNATD24-GL/482/2021.

"Me odia porque no permití que me toque"

La mujer indicó que su padre, no ella, es quien debe dejar la casa familiar y que él “me odia porque no permití que me toque como lo hizo con mi hermana; ante eso me agrede y lo mismo pretende hacer con mi hija que es una persona especial”.

Aclaró que “divulgan que mi padre abusó de mi hija, pero es mentira. Lo saqué de la casa por el temor de una agresión, y pese a interponer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado dicen que no ha pasado nada porque no hay pruebas, pero no se va esperar que suceda algo para que hagan justicia”.

Los vecinos de Santa Cruz Pachón se dijeron hartos de las agresiones y ofensas de "Cuxo Pool" (Foto de Mauricio Can)

Al respecto, Castillo Abraham dijo ayer que los abogados recabarán los testimonios y las pruebas para que avance la integración del expediente que se abrió por la denuncia de la mujer.

Indicó que en la reunión en Palacio, varios vecinos de Santa Cruz Pachón denunciaron que “Cuxo Pool” ha entrado en sus propiedades, le ha faltado el respeto y ha tocado a mujeres cuando las vio en la calle.

El director de Gobernación informó que continúa la vigilancia policíaca en la comisaría, e insistió en que se da apoyo jurídico a los vecinos para que procedan sus demandas en la Fiscalía.