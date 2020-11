Quieren representación

Líder ganadero podrá aspirar a puesto de elección

TIZIMÍN.— Delegados aprobaron ayer la modificación de los estatutos durante la asamblea general extraordinaria en la Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán (Ugroy).

Asistieron al informe del consejo directivo de la Ugroy que preside Esteban Abraham Macari 21 de 26 presidentes de las Asociaciones Ganaderas Locales en el Oriente. Tuvo una duración de alrededor de 3 horas.

Además de escuchar el informe de actividades y avances que ha tenido la Unión, los invitados entre ellos autoridades municipales, estatales y federales, estaban ansiosos en saber cuáles eran las modificaciones a los estatutos que un día antes habían aprobado los delegados en una asamblea interna.

El presidente de la Ugroy explicó previo a votación que entre las modificaciones se acordó que el consejo directivo solo podrá estar al frente un periodo de tres años con la opción de reelección es decir de un máximo de 6 años.

“No permitiremos que la Unión se quede en manos de alguien demasiado tiempo como estaba antes, cada quien debe estar en el momento que debe estar y darle paso a nuevas personas”.

Esteban Abraham también propuso modificar una cláusula del estatuto con el fin de que cualquier presidente de alguna asociación ganadera o miembro del consejo directivo pueda ocupar un cargo político.

“Tenemos ganas de ser un gremio unido que tenga presencia y peso, si nos vamos a la historia 4 de 8 presidentes han sido diputados, ya sea federales o estatales, y han tenido la oportunidad de representar al gremio en el congreso del estado y ejercer una mayor fuerza ante las autoridades. También sabemos que desde hace más 23 años no tenemos en la Ugroy una persona que represente al gremio desde una diputación o legislación”.

“Me gusta hacer las cosas bien, no me gusta saltarme las trancas de manera indebida. Esta cláusula decía que no se puede ejercer un cargo de elección popular, pero ahora, si algún día un presidente de la asociación quiere participar en alguna contienda electoral tenga ese camino para poderlo, pero de la forma correcta y si tenemos la facultad de poder modificarlo pues lo haremos”.

“¿Que quiere decir? que irá de la mano con el poder legislativo para que se pueda bajar recursos, porque en el oriente los que son de más peso son los ganaderos, con esto tendríamos fuerza para obtener beneficios”.

Otra modificación que se hizo a los estatutos es que el presidente de la Ugroy no será remunerado ni recibirá algún sueldo, es decir que será gratuito por que se entiende que su función es servir al gremio.

Estos cambios fueron aprobados por todos los delegados asistentes, aunque algunos de ellos aparentaron estar sorprendidos con el anuncio que la mayoría ya esperaba.

El líder de la Unión también dijo como parte de su informe que han logrado bajar la millonaria deuda que les dejó la administración anterior, pero que aún faltan créditos por saldar y que afortunadamente hay el interés del banco de entrar en convenio para ampliar el plazo sin que se sigan cobrando intereses.

Sin embargo, dijo que también hay ganaderos que se resisten a pagar créditos y que incluso están llevando un proceso legal a pesar de que los posibles embargos.

A la asamblea asistieron el secretario de la Desarrollo Rural, Jorge Díaz Loeza; de Oswaldo Cházaro Montalvo presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas y el alcalde Mario González González.

Díaz Loeza anunció que dentro de una semana repartirán 26 computadoras a todas las Asociaciones ganaderas para el programa Registro Electrónico de la Movilización (Reemo).— WENDY UCÁN CHAN