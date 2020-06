Ramírez Marín invita a ayudar a los damnificados

Solidaridad social

Ante las graves afectaciones que dejaron “Amanda” y “Cristóbal” en suelo yucateco, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín se sumó a las tareas de ayuda a las familias afectadas por las inundaciones y comenzó en el sur de Mérida, llevando apoyos a los vecinos de la colonia “La Mielera”, ubicada en la periferia de la ciudad.

Portando un cubrebocas, el senador caminó por las calles encharcadas y las endebles viviendas de láminas de cartón, unas hechas solo de lonas publicitarias, que carecen de piso de concreto y servicios sanitarios, donde escuchó numerosas peticiones de más de 120 familias afectadas no solo por las lluvias, sino también por la pérdida de empleos por el Covid-19, se indica en un comunicado.

En un sector de “La Mielera” hay viviendas de mampostería, pero, paradójicamente, los beneficiarios no las viven: “Se lo dieron a gente que no lo vive y a nosotros que lo necesitamos, no nos las dan”, señalaron los vecinos, muchos de ellos asentados en lotes que hasta hoy no les han regularizado.

Primero

El senador acudió primero a constatar sus necesidades y tomar nota de ellas, así como para llevar láminas de cartón y otros apoyos, y ayer regresó con una pipa y una bomba extractora para desaguar las calles y las casas inundadas, a fin de que puedan habitarlas de nuevo, recuperar algunas de sus pertenencias, aunque prácticamente lo perdieron todo; eliminar focos de infección y evitar la proliferación de mosquitos.

En el recorrido, el legislador se metió a las áreas que se llenaron de agua por las fuertes lluvias.

Menores

En la zona afectada hay unos 80 niños, desde recién nacidos y en edad escolar, así como adultos mayores. Es una de las colonias más marginadas de la ciudad.

“Estamos muy agradecidos con la ayuda del senador Marín, el agua y el lodo trae basura, cucarachas y moscos que pueden enfermar a nuestros niños; ya secando las calles y nuestras casas estaremos mejor”, expresó Lorena Covarrubias, vecina del lugar, quien agradeció también las láminas de cartón que recibieron.

En el recorrido y la plática con los vecinos de “La Mielera”, en la que participó Aleida Ramírez Huerta, dirigente antorchista, la demanda más insistente fue: “Queremos trabajo”.

Trabajo

Ramírez Marín coincidió en que la fórmula para salir adelante es la recuperación del empleo, más que recibir apoyos temporales, pues teniendo una fuente de ingresos fija, las familias lo podrán hacer con su propio esfuerzo.

A la vez de visitar el llamado “sur profundo” de Mérida, el senador envió ayuda a municipios del interior del Estado y, a partir de hoy estará en Ixil, Yaxcabá y el Cono Sur, que son de las zonas más afectadas por las inundaciones, con pérdidas materiales y la pérdida de las actividades agrícolas.

De un vistazo

Necesidad

“Las necesidades son de verdad grandes, la afectación es tremenda, pero sé que los yucatecos siempre hemos sido solidarios”, subrayó el senador Ramírez Marín.

Artículos

Para las personas que deseen ayudar con ropa, zapatos, víveres, láminas, artículos de higiene y de limpieza, y artículos para bebés, entre otros, se pueden contactar en las redes sociales del senador o llevar los productos a su Oficina de Enlace, ubicada en la calle 18 No. 110-A entre 21 y 23 de la colonia Itzimná, para hacerlo llegar a través de los alcaldes. Asimismo, otra opción es ayudar con el transporte para llevar los apoyos a los municipios afectados.