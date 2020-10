“Rara” pérdida en el campo

“Delta” no afectó en Peto, pero hay cultivos dañados

PETO.— A pesar que no hubo las lluvias prevista en esta población durante el paso del huracán “Delta”, varios productores de la comisaría de Xoy se llevaron la sorpresa de que al ir a sus milpas encontraron afectaciones en sus cultivos de maíz.

Uno de los afectados fue Nazario Poot Palomo, quien informó que tres hectáreas de maíz sufrieron daños; se dio cuenta de que sus plantas estaban “en el suelo” anteayer jueves que fue a su milpa.

Extrañeza

“Fue algo extraño porque a pesar de que dijeron que habría lluvias y vientos por el paso del huracán, eso no sucedió y la única explicación que encontramos es que fueron los vientos que se registraron el pasado martes los que dañaron al cultivo.

“El martes, cerca del mediodía, hubo fuertes vientos cuando estaba lloviendo, cuando aún no llegaba el ciclón a Quintana Roo. Precisamente, debido a las lluvias que hubo ese día, y por los pronósticos de lluvia y viento por el paso del huracán, preferí no ir a la milpa y fue hasta ayer (jueves) que fui nuevamente y me sorprendí al ver esos daños”, explicó.

“El problema es que, de una parte del cultivo dañado, aún no comienza a formarse el maíz, y eso lo damos como pérdida total, porque quedó en el suelo. Otra parte ya había sazonado y de eso sí se puede rescatar algo”, agregó el campesino.

Poot Palomo dijo que ante las pérdidas no saben qué hacer, pues ellos están al día y dependen de sus cosechas.

“No cuento con ningún tipo de apoyo, de hecho no tengo ni Proagro. Esperamos que las autoridades correspondientes hagan algo al respecto y consideren la manera de apoyar a las personas que realmente están dedicadas a cultivar la tierra. Solo así podremos salir adelante”.

Comentó que siembra de manera escalonada varios tipos de maíz: ebjub, xnuk naal blanco, xchac chob rojo, nal t´eel rojo y xmejen naal blanco y todos fueron afectados.— MIGUEL ÁNGEL MOO GÓNGORA