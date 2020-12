Reabre tienda que fue multada: todo en orden

No descartan que acciones sí sean una represalia

VALLADOLID.— Tras demostrar con documentos la legalidad de la venta de cervezas, el minisúper “La Estrella” reabrió ayer viernes, pues según el dueño, Juan Dzib Canché contaba con sus permisos, pero el encargado no los encontró en el momento de la visita de los inspectores, de modo que el problema ya se resolvió, pero pagó una multa cuyo monto no especificó, pero que “fue poco”.

Anteayer publicamos que inspectores de la Secretaría de Salud del gobierno del Estado visitaron el minisúper de manera directa y detectaron que no tenía a la mano o la vista sus permisos de venta de cervezas, además que descubrieron otras anomalías graves que ameritaron la clausura, pero el hijo del dueño, no quería salir del negocio, por lo que fue necesaria la intervención de la Policía Municipal y estatal ante el auxilio solicitado por los funcionarios de Salud.

Tras esa operación surgieron reacciones en cuanto a que la clausura del negocio era un tema de mayor profundidad, debido a un conflicto entre la empresa cervecera y las autoridades municipales, porque los primeros no han pagado la licencia comercial de los depósitos que hay en la ciudad, pues la pandemia originó una baja en sus ventas y consideran que no es justo pagar un año en el que casi no trabajaron, por lo que no habían llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento.

Juan Dzib Canché viajó el jueves a la ciudad de Mérida para demostrar en la Secretaría de Salud que cuenta con sus documentos en orden, por lo que le autorizaron de nuevo abrir su negocio, pero lo multaron por otras presuntas anomalías que no describió, pero que todo ya está bien y no hay problemas.

Sobre las presuntas represalias del Ayuntamiento, comentó que es probable, pero que no le consta, de modo que en su caso particular ya está todo en orden y no hay problema.

De haber permanecido cerrado lo iban a afectar seriamente en esta temporada decembrina, dijo, pero insistió en que todos sus documentos están en orden.

Lo que pasó, dijo, fue que no se encontraba en el momento de la visita de los inspectores, de otra manera no lo hubieran clausurado.

Sobre los depósitos de la cervecera que hay en varias partes de la ciudad permanecen cerrados, pero llamó la atención que el que está en la calle 41 entre 34 y 36 del barrio de Santa Ana, sí está abierto y funcionando de manera normal.

Del mismo modo el camión de la cervecera en cuestión surte a las tiendas de autoservicio, hoteles y restaurantes donde se vende su producto, de modo que el problema solo es por los depósitos que tienen en varios puntos.— Juan Antonio Osorio