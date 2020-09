Reabren la playa

En Progreso se alerta del riesgo de más Covid-19

PROGRESO.— Hay preocupación en el mercado municipal porque dos empleados municipales asignados a ese edificio dejaron de laborar porque presuntamente se enfermaron de Covid-19 y tuvieron contacto con locatarios, informó ayer Frank García Gómez, presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Municipal.

El dirigente consideró que aunque esté cara, la prueba de Covid-19 se debe hacer a las personas que trabajan en el mercado y a los empleados municipales que tuvieron contacto con los dos que están enfermos.

Indicó que tiene informes que desde hace dos semanas, dos empleados municipales que trabajan en el mercado, un hombre y una mujer, fueron enviados a sus casas para estar aislados porque presentaron síntomas de Covid-19, al parecer resultaron positivos y están ya por superar esa enfermedad.

El caso, agregó, es que no se informó de esos enfermos, lo que causa preocupación porque esos empleados tuvieron contacto con personas que laboran en la central de abastos, con el consiguiente peligro de contagio.

Señaló que hace un tiempo, por medio de Mario Gómez Milán, subdirector de Comercio y Mercado, pidió al alcalde Julián Zacarías Curi que se hagan pruebas de Covid-19 a todos los locatarios para seguridad de los que ahí laboran y la clientela, pero su propuesta no fue tomada en cuenta.

Opinó que si las autoridades no inspeccionan a los negocios que reabrieron el martes 1, luego de cerrar desde marzo por la pandemia, se van a disparar los contagios de Covid-19.

Dijo que hay negocios del centro de la ciudad que sí cuidan la entrada de gente, pero los clientes no guardan la sana distancia adentro de los establecimientos.

Destacó que en las playas ya no se prohíbe entrar, pero no se cuida que no se reúnan los grupos y muchos visitantes no usan cubrebocas.

Lo mismo ocurre en las canchas deportivas donde en las noches hay partidos de baloncesto, los muchachos no llevan mascarillas y hay mucho contacto.— Gabino Tzec Valle