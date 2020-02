Realizan feria de la salud y limpieza en Yaxcabá

¡Juntos avanzamos más!

2018-2021

PRESENTES PARA LOS NIÑOS EN EL BÉISBOL PRESENTES PARA LOS NIÑOS EN EL BÉISBOL TRADICIONAL ROSCA DE REYES CON PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO TRADICIONAL ROSCA DE REYES CON PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO TRADICIONAL ROSCA DE REYES CON PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO VISITA DE LA DIPUTADA KARLA FRANCO LIMPIEZA DE FOSA DE LA COMISARIA EJIDAL LIMPIEZA DE FOSA DE LA COMISARIA EJIDAL FERIA DE LA SALUD ❮ ❯

PRESENTES PARA LOS NIÑOS EN EL BÉISBOL

Duelo entre los Conejos de Bepensa y Huracanes de Yaxcabá. La Directiva de los Huracanes de Yaxcabá, la colaboración de cada uno de sus integrantes en coordinación con el Alcalde Sansón Israel Palma Santos hicieron entrega de presentes a decenas de niños que se dieron cita en el último partido del año de la Liga Yucateca de Béisbol realizado en el campo deportivo municipal de Santa Lucía. El duelo finalizó con la victoria 4 por 0 a favor de los locales, con gran labor de Daniel Brito que lanzó durante todo el encuentro.

TRADICIONAL ROSCA DE REYES CON PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO

El H. Ayuntamiento de Yaxcabá, encabezado por su Presidente Sansón Israel Palma Santos, llevó a cabo un convivio para los empleados quienes estuvieron acompañados de sus familias. se cortó la tradicional rosca de reyes para luego dar paso a la rifa de varios artículos. El edil agradeció a todo el personal por su gran desempeño en el transcurso de esta administración y exhortó a cada uno a seguir trabajando en beneficio de la comunidad y cada una de las comisarías.

VISITA DE LA DIPUTADA KARLA FRANCO

El H. Ayuntamiento de Yaxcaba, que preside el alcalde Sansón Israel Palma Santos, llevó a cabo una productiva visita de trabajo en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo de la comisaría de Tixcacaltuyub. Estuvo acompañado de su honorable cabildo y contó con el apoyo de la Diputada Federal Karla Franco Blanco, hicieron entrega de botes de pintura a las autoridades escolares con la finalidad de mejorar la imagen de la institución. En la cabecera municipal se reunieron con ejidatarios y campesinos para hacer entrega de diversas herramientas de trabajo como Coas y Machetes. La Diputada así como el Edil agradecieron en ambos eventos la participación de la comunidad y recalcaron seguir trabajando a favor del municipio y cada una de sus comisarías a través de las gestiones que día con día se realizan.

LIMPIEZA DE FOSA DE LA COMISARIA EJIDAL

La brigada de Salud del H. Ayuntamiento que tiene a su cargo el Director Fernando Osorio Osorio se dio a la tarea de limpiar la fosa que se ubica en la Comisaría Municipal, así mismo se abatizó para evitar la propagación de los mosquitos, mientras se toman medidas pertinentes para su mejora.

FERIA DE LA SALUD

La misión Cultural Rural No 3, en coordinación con el H. Ayuntamiento llevó a cabo una Feria de la Salud en beneficio de jóvenes estudiantes de la comunidad y población en general, con la finalidad de brindarles temas de gran importancia en la actualidad. Se tocaron temas de salud sexual y reproductiva, odontológica, nutricional, pruebas de sangre, chequeo de peso y talla entre otras. Se llevó a cabo una bici ruta como promoción a la activación física importante para el bienestar de nuestro cuerpo. Estuvieron presentes autoridades municipales, escolares, de salud, los encargados de la misión cultural y la institución no gubernamental Save the Children. (I.S.)

Síguenos en Google Noticias