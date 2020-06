Realizan la cuarta entrega de apoyos alimentarios en Umán

UMÁN, Yucatán.- Esté lunes, desde temprana hora, dio inicio la cuarta fase de la entrega de despensas que otorga el Gobierno del Estado a pobladores de este municipio, debido a la contingencia sanitaria del coronavirus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad Covid-19; en está ocasión, la entrega casa por casa comenzó en las comisarías.

Después de varios días de intensas lluvias, se reanudó la entre de los apoyos alimentarios; en forma coordinada, personal del Ayuntamiento de Umán y del Gobierno del Estado, realizaron la entrega casa por casa, como parte de los programas de asistencia social que ofrece el Gobierno estatal.

Tomando las medidas de seguridad sanitaria establecidas por las autoridades, el personal asignado, tanto municipal como estatal, salieron del centro deportivo polifuncional de Umán en varias brigadas hacia las comisarías para la entrega de los apoyos.

En algunas comisarias como Ticimul hubo quejas de que el apoyo no se entregó a todos, al parecer, los habitantes de algunas casas no fueron tomados en cuenta y no recibieron el apoyo.

Esta semana las brigadas estarán repartiendo las despensas en la cabecera municipal y, posteriormente, las entregas de esta etapa finalizarán en los fraccionamientos San Lorenzo, Acim I y II, Paseos de Itzincab y Piedra de Agua; Se pide a los habitantes de esas comunidades tener una silla en la puerta de la casa, así como su credencial de elector a la mano para agilizar las entregas.- (Por Carolina Uc Quintal).