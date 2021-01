Reanudan clases virtuales

Sesiones serán de reforzamiento los primeros 15 días

VALLADOLID.— Luego de casi tres semanas de vacaciones, finalmente miles de estudiantes del nivel básico regresaron a sus clases virtuales, de tal modo que los padres de familia estuvieron activos con sus hijos frente al televisor y los equipos de cómputo para continuar con su aprendizaje del ciclo escolar 2020-2021.

El retorno escolar causó confusión entre los padres de familia, quienes no sabían con precisión la fecha de inicio pues muchos pensaron que era el viernes 8, como ha sido desde hace años, luego de celebrar a los Tres Santos Reyes.

Muchos padres de familia de niños de primaria, principalmente los que viven en poblaciones de la región, no pudieron sintonizar el canal en donde se imparten clases. Debido a las dudas, en redes sociales los profesores informaron que el inicio de clases sería ayer.

Estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria regresaron a sus clases virtuales, y en el caso del nivel superior no todos los planteles reanudaron las clases.

Algunos estudiantes de universidades privadas indicaron que los directores de sus respectivas carreras les informarán por redes sociales el día que se conectarán en las computadoras para recibir sus primeras tareas.

Por cierto, ya se empezó a denunciar que algunas escuelas de nivel superior están exigiendo a los estudiantes hacer pagos como de mantenimiento del plantel cuando no hay clases presenciales, incluso si no pagan los presionan con no otorgarles sus calificaciones.

Otros planteles exigen el puntual pago de las colegiaturas y en caso de no hacerlo no recibirán sus clases, por lo que los jóvenes consideran que el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación Pública, debe regular ese tipo de acciones, pues los directivos no tienen sensibilidad para cobrar a pesar de la pandemia, en la que mucha gente se quedó sin empleo y que hasta hoy no lo recupera.

Ayer que se reactivaron las actividades laborales, sobre todo en el caso de los profesores, la cotidianidad se vio afectada por la lluvia que cayó desde temprana hora, incluso durante el día permaneció nublado en la región con lloviznas de manera constante por el frente frío 26 que está afectando a varios estados del sureste, incluyendo a la Península.

En Tizimín se reactivaron las clases de reforzamiento que durarán 15 días.

En esta ciudad surgió el rumor de que los estudiantes retornarían a las aulas y las clases serían de dos a tres días a la semana, lo cual no fue posible pues el semáforo no ha cambiado a verde.

Laidy Rodríguez Ceballos, quien está a cargo de la jefatura de educación básica de Tizimín y Valladolid, explicó que los directores y docentes iniciaron los consejos técnicos escolares el 7 de enero, a fin de ajustar los programas de mejora continua y hacer una valoración de los menores que requieren apoyo de sus grupos.

Al final se determinó que se hará un plan de reforzamiento de 15 días para dar una atención oportuna a los niños que están atrasados.

El alumnado reanudó ayer las clases en línea y seguirá trabajando de acuerdo con la diversidad de contextos, tratando de ser empáticos con la apertura, disposición y creatividad que ha caracterizado a los docentes, directores y supervisores para no dejar a nadie afuera o atrás en este gran reto.

Por su parte, la profesora de secundaria Jésica Choc Kumul indicó que están iniciando con el pie derecho el regreso a clases pues los alumnos están respondiendo a pesar que serán 15 días de reforzamiento.

Dijo que pocos faltaron a las clases, pero los demás están activos desde las 7 de la mañana cuando comenzaron con el recordatorio mientras se organiza el plan de estudios. La docente lamentó que en el estado haya un rebrote de casos de Covid-19.— juan antonio osorio osorno/ WENDY UCÁN CHAN