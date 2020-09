Reanudan la construcción de una gasolinera en Valladolid

Otorgan amparo a la empresa

VALLADOLID.— Un juez federal otorgó un amparo a una empresa de la ciudad de Mérida para reanudar la construcción de una gasolinera ubicada en un predio de la calle 39 con 52 en el barrio de Bacalar, luego que las últimas dos administraciones clausuraron la obra, cuyo permiso del suelo se otorgó al final del periodo 2012-2015, que encabezó el exalcalde Roger Alcocer García.

La construcción de gasolineras de dos empresas en distintos rumbos de la ciudad fue un tema controvertido debido a que al final de la administración que encabezó Alcocer García, otorgó los permisos del uso del suelo.

Sin embargo, en la administración 2015-2018, que encabezó la exalcaldesa Alpha Tavera Escalante, se clausuró debido a que se argumentó que los permisos otorgados fueron ilegales, viola el reglamento de construcción de la ciudad, que indica que no se deben construir gasolineras en un perímetro cercano al Centro Histórico y los vecinos se quejaron en su momento porque los proyectos representaban un peligro para las familias.

Una empresa de Mérida pretendía construir una gasolinera en un predio en la calle 39 con 52, a espaldas de una tienda de autoservicio.

Otra empresa de la familia Figueroa también pretendía construir otras tres gasolineras, una en un predio de la calle 37 con 30, frente al mercado municipal; en la calle 42 con 47, y otra en la calle 39 en la colonia Militar, pero los vecinos se quejaron y el Ayuntamiento procedió a la clausura de las obras.

Las dos empresas gasolineras iniciaron procesos legales contra los ayuntamientos en turno, debido a que según argumentaron, cuentan con todos los permisos que se requieren y ya habían ganado un amparo contra las autoridades y aún así les suspendieron las obras.

Apenas ayer llamó la atención que, en el caso del proyecto de la calle 39 con 52, al parecer un juez ordenó a las autoridades permitir que se construya el edificio de la gasolinera, por lo que las obras se reanudaron.

Empleados que se encontraban en el lugar comentaron que desconocen el proceso legal que ganó la empresa, simplemente están trabajando en el proyecto porque se supone que la obra ya fue autorizada.

De acuerdo con datos obtenidos, a tres días de terminar la administración que encabezó Alcocer García se otorgaron los permisos de uso del suelo para construir las gasolineras, pero luego la obra fue clausurada.

De acuerdo con fuentes relacionadas con la Ley de Construcción, no está permitido contar con gasolineras en los puntos donde se pretenden construir, ya que estaría violando la misma ley, tanto municipal como estatal, pero un juez federal fue quien ganó a las autoridades en el campo jurídico.

Permisos legales

Exregidores de la administración de Alcocer García, indican que no se le puede negar a nadie el derecho de crear empresas y generar empleos, de modo que los permisos que se les entregaron son legales, además no se puede argumentar que afectan la parte urbana de la ciudad, porque en ese tiempo se construyó una gasolinera que está en el barrio de San Juan y otra frente a los terrenos del lienzo charro, o en todo caso, no habrían gasolineras en el centro de Mérida, donde hay muchas.

Sin embargo, ahora lo más probable es que la otra empresa de la familia Figueroa también pueda iniciar la construcción de sus gasolineras y la ciudad esté llena de este tipo de negocios, que según la Ley de Construcción y Asentamientos Urbanos está prohibido.— J.a.o.o.

DiariodeYucatan