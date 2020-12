Reanudan una construcción: en Valladolid avanza obra de una gasolinera

VALLADOLID.— A pesar de las protestas de los vecinos de la calle 42 con 47, la empresa Full Gas reanudó los trabajos de construcción de una gasolinera en un predio, incluso ayer por la mañana se observó movimiento de la maquinaria pesada.

Como se informó, ayer por la mañana se reanudó la obra, para lo cual estuvieron en el lugar solo algunos trabajadores, según se dijo para no violar las normas de salud y no hacer tanto ruido.

Jesús Abraham Montoya Melo, director de Operaciones Comerciales y Jurídicas de Full Gas, informó que no hay ningún impedimento legal para concretar la construcción de la gasolinera, pues ya han ganado dos amparos contra las acciones de las autoridades municipales. Sin embargo, los vecinos continúan en manifestación, pero todo parece indicar que un particular los está incitando quien tendría un interés para que no se realice la obra.

En un recorrido por el lugar ayer a las 12 del día, ya estaba funcionando la maquinaria pesada para limpiar el terreno y nadie se había manifestado en el lugar, ni las autoridades municipales ni policías.

En tres meses

Según se averiguó, en unos tres meses estaría lista la gasolinera, pero todo dependerá si no se registra ningún inconveniente en el proceso, de modo que hay que esperar a ver qué pasará.

Los vecinos manifestaron su molestia colocando lonas en las puertas de sus casas, es decir en unos 200 metros de la calle 42 y 100 metros de la 47, pero nadie acude en el terreno donde se desarrolla la obra.— j.a.o.o.

