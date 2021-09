Rechaza un endeudamiento

Ex edil dice que pagó contribución al gobierno federal

VALLADOLID.— El ex alcalde Enrique Ayora Sosa, negó el supuesto adeudo de $70 millones que el actual edil, Alfredo Fernández Arceo, aseguró que le dejaron y que es derivado de la falta de pago al Sistema de Administración Tributaria (SAT), producto de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que les descontaron en los salarios de los casi mil empleados de la Comuna.

Por el contrario, dijo que pagó más de $10 millones por ese concepto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El jueves pasado publicamos que el nuevo alcalde Fernández Arceo manifestó que la administración que concluyó el pasado 31 de agosto, que encabezó el ex alcalde Enrique Ayora Sosa, le dejó un adeudo de $70 millones, los cuales no le pagaron al SAT, a pesar que se les descontó a los empleados sus ISR, pero no fueron depositados a la dependencia federal.

En su cuenta de Facebook, el ex alcalde respondió y dijo que quizá los asesores del actual edil Alfredo Fernández Arceo no le han informado bien y aseguró que la supuesta deuda dejada de los $70 millones, no fue creada en la administración 2018-2021, pues es un acumulado de pago de impuestos de administraciones de mucho tiempo atrás, inclusive de administraciones del PRI, del que el mismo edil fue presidente del Comité Directivo Municipal.

Explica en su cuenta que la administración 2018-2021 realizó en total un pago de $10.834,269 por concepto de impuesto, como consta en las cuentas públicas del mismo periodo mencionado, cuyo monto que ninguna autoridad u otra administración había pagado jamás.

Con respecto a esto, según expone el ex edil, se espera en los próximos seis meses o un año el alcalde “nos dé cuenta de cómo van sus pagos de impuestos generados en su administración, y cuando comparemos números ya podrá emitir una opinión”.

Continúa diciendo “ya se dijo en video y lo repito por el mismo medio, dejamos $6 millones para su operatividad, cosa que jamás había sucedido en una sucesión de ideología política, no dejamos ninguna sola deuda a proveedores, tal vez eso no se lo esperaba”.

Sobre el asunto el alcalde, Alfredo Fernández Arceo comentó que lo que le faltó decir al ex edil, fue que los impuestos de años pasados no los está tomando en cuenta porque no existe evidencia, ya que el SAT, hasta donde tiene entendido, solo está cobrando los impuestos de los últimos cinco años y fueron justamente las dos administraciones de Morena, la primera encabezada por la ex alcaldesa Alpha Tavera Escalante y del ex edil Enrique Ayora Sosa.

Comentó que ha ordenado se lleve al cabo una investigación sobre el caso, de tal modo que en cuanto cuente con más detalle, informará al respecto, a fin de que no se diga que es falso o que no hay responsabilidad de alguien.

Agregó que luego de tener más datos sobre el asunto tratará de entrevistarse con los funcionarios del SAT para encontrarle una solución al problema, pero por el momento no ha tenido contacto con la dependencia federal, de tal modo que lo hará en cuanto tenga más evidencia de la deuda, mismo que sustentará con documentos y no se diga que lo que afirma es falso, como ahora se pretende hacer creer.— Juan Antonio Osorio Osorno