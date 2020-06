Rechazo a abrir playas

Ribereños: Hay más contagios en toda la entidad

PROGRESO.— Pescadores del rumbo de “Pluma y Lápiz”, en el oriente del malecón tradicional, dicen no a la reapertura de las playas durante el verano.

Señalan que es mejor para todos, tanto habitantes como visitantes, que la zona turística siga cerrada al público y que los temporadistas se queden en sus casas.

Eduardo Coral Balam, igual que una veintena de ribereños tiene su base en el rumbo de “Pluma y Lápiz”, calle 50 con 21, donde se dedican a la captura de pulpo, mero, cazón y otras especies de escama, consideran que en estas vacaciones de verano, las playas deben permanecer cerradas.

“En Semana Santa, cuando aún no había muchos casos de contagiados del coronavirus, el malecón y las playas estuvieron cerradas; no se permitió la entrada de paseantes a las playas, y no pasó nada, así que ahora que hay aumento (de casos de Covid-19) en todo Yucatán, pues lo mejor es que no las abran”, expresa.

En su opinión, los que promueven la reapertura de las playas solo ven sus intereses económicos, pero en este puerto, lo que hay que anteponer es la salud de los habitantes, no vale la pena exponer a las familias de esta ciudad que se cuidan.

Afirma que cuando hay vacaciones, los paseantes estacionan sus vehículos en los accesos a la playa, no les importa si afectan a los pescadores, y mucha gente se sube a las lanchas, usan los alijos para darse sombra, no les importa los daños que causan.

Coral Balam, conocido como “El negro Balam”, señala que son muchos los pescadores ribereños que apoyan que las playas sigan cerradas en estas vacaciones de verano, que los dueños de casas las ocupen, pero que se queden en sus propiedades, que no salgan a recorrer las playas, que colaboren y no expongan la salud de los habitantes.

Los comisarios municipales de Chuburná y Chicxulub, Gaudencio Damián Cab Ek y Carlos Macedonio Zapata León, expresaron, hace unos días, que en este período vacacional las playas de esos puertos estarán cerradas, pero los temporadistas podrán venir y ocupar sus casas.

En los puertos no habrá feria, tampoco las fiestas anuales ni funcionarán los antros.— G.T.V.