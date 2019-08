Recibe amenazas tras presentar amparo contra el parque solar

Gregorio Hau Caamal, representante del amparo contra el parque solar en Ebtún, Valladolid, denuncia que recibió amenazas por encabezar la lucha por la defensa del territorio comunitario.

Relató que en mayo un juez federal concedió la suspensión provisional contra la obra y por ende se tuvo que parar la tala que se había comenzado a hacer en el predio de Ebtún destinado al parque fotovoltaico.

Gregorio Hau Caamal, representante del amparo contra el parque solar en Ebtún, Valladolid. ❮ ❯

En esa ocasión me llegó una carta donde me pidieron que por favor me desista del amparo.

El escrito fue del auto llamado Comité de Campesinos de Ebtún y dijo también que todos los de Ebtún están de acuerdo con el parque solar.

Pero eso no es cierto porque representó a más de 30 personas de Ebtún, Valladolid, Dzitnup y Santa Euleuteria, y cada día se unen mâs personas. Así que no pueden decir que soy solo yo o que porque soy de Valladolid.

El proyecto del parque desde el principio tiene irregularidades, como una consulta hecha a modo, en la que se pidió a la gente levantar las manos y luego se leyó un documento ya elaborado.

Luego de la carta, se calmaron un tiempo y ahora comenzaron a intimidarme.

Recibe amenaza

Sobre la amenaza, relata que hace unos días a las 10:20 a.m. recibió una llamada telefónica al celular y el interlocutor le dijo que es el comandante de la guardia del Cartel del Golfo, que están instalados en Flamboyanes en Valladolid.

“Te tenemos ubicado, sabemos donde vives, te vamos a hacer daño porque nos estas molestando”, me dijo.

“De qué forma si no estoy molestando a nadie”, le respondí.

“Te vamos a lastimar. Queremos verte para que platique con nosotros”, le indicaron.

Me dieron una dirección para que vaya, pero no fui porque es una amenaza. Me llamaron tres veces, 20 minutos después de la primera llamada y 30 minutos después de la segunda.

Hago esta denuncia pública porque no quisiera que me suceda algo a mí ni a los mucho activistas indígenas que estamos luchando por preservar nuestro territorio comunitario de la destrucción.

La denuncia se presentó en la asamblea general de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíimbal que se realiza esta mañana de sábado en Ticul.

Participan en el evento colectivos de Yucatán y Quintana Roo y también la excandidata presidencial María de Jesús Patricio Martínez, conocida como Marichuy.- Flor de Lourdes Estrella Santana