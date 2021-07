Reciben a los visitantes

Puertos seguirán abiertos; no hay reporte de cierre

TIZIMÍN.— En los puertos del Oriente aún no hay amenaza de cierre de playas como ocurrió hace un año por la pandemia, incluso ya se comienza a registrar afluencia de visitantes del interior del estado y de Quintana Roo.

Como se recordará, en 2020 en las entrada de los cuatro puertos de la zona se instalaron retenes para impedir el acceso de foráneos.

Solo se permitía la entrada a proveedores, y varios hoteles y restaurantes tuvieron que cerrar pues no dejaban entrar ni a los mismos pobladores que viajaban por cuestiones de trabajo.

En lo que va del año, las medidas sanitarias se relajaron y con ello el acceso al turismo nacional y al extranjero.

Actualmente Río Lagartos y Las Coloradas son los puertos más visitados por extranjeros, a quienes les realizan estrictos protocolos sanitarios en las entradas de los establecimientos, incluso a algunos les hacen una prueba para detectar si tienen o no síntomas de Covid-19.

En cambio, la afluencia de turistas en San Felipe y en El Cuyo es principalmente de turistas regionales y de nacionales.

Santos Pat Pérez, flaminguero del puerto de Río Lagartos, dijo que afortunadamente esta semana han tenido visitas de familias de Baja California y de Francia, que solicitan los tours en la ría para el avistamiento de flamencos.

Según comentó, la afluencia no es como hace algunos años, pero es mejor que en 2020 cuando no había actividad por las restricciones. Explicó que hasta ahora no hay ninguna alerta de posible cierre de playas, al contrario, están abiertas al público siempre y cuando cumplan todas las medidas de sanidad.

El comisario de El Cuyo, Jesús Callejas Soto, indicó que la gente ya se está preparando en el puerto e incluso ya comienzan a llegar visitantes de Tizimín, de Valladolid, de Cancún, Playa del Carmen y de Tulum.

Apartan casas

En el caso de los temporadistas, tienen sus casas arregladas porque todo el año las rentan y muchas familias ya las apartaron ante la próxima temporada vacacional. Callejas Soto dice que los hoteleros y restauranteros ya conocen las medidas de salud que deben aplicar en sus negocios y hasta los que llegan al puerto no se atreven a viajar cuando están enfermos.

Precisó que no cerrarán los puertos mientras no tengan algún reporte oficial como hace un año y están contentos de esperar a los turistas y beneficiar a la economía que ha estado estancada.

Por su parte, el prestador de servicios Pedro Figueroa, de San Felipe, indicó que hay escaso movimiento de turistas nacionales y de extranjeros, pues son más del interior del estado los que están de pasadía.

Sin embargo, espera que a partir de la próxima semana incremente la llegada de turistas cuando arranque la temporada vacacional.— WENDY UCÁN CHAN