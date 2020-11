Reciben solicitudes de empleo en tren

VALLADOLID.— La construcción de la infraestructura del proyecto del tren maya ya inició, y, según se averiguó, se está trabajando en la ampliación de la vía de cuota en el tramo comprendido entre Kantunil y Pisté, pero en las oficinas de Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), se guarda hermetismo en cuanto al plan, pues en las oficinas locales de la empresa no se proporcionó información al respecto.

Ayer publicamos que se realiza la ampliación de la vía de cuota a cuatro carriles, que empieza desde el tramo que comunica a Izamal y Pisté, es decir el proyecto avanzará de poniente a oriente, concluyendo en el vecino estado de Quintana Roo, la cuarta etapa que consiste en 245 kilómetros.

Desde hace casi un mes, se creó una oficina de Recursos Humanos en dos locales sociales en el barrio de San Juan, que fueron rentados por ICA, al menos por los siguientes tres años, tiempo en que se desarrollará el proyecto del tren maya.

De acuerdo con información obtenida, en este lugar se reciben solicitudes para contratar a los trabajadores. Por ahora se solicitan obreros que puedan hacer el trabajo pesado como la tala de los árboles, retiro de ramas y troncos de los mismos, y otras cosas para limpiar el área, por donde pasarán las vías.

Se visitó ese lugar para conocer los avances del proyecto, pero se informó que el hotel Boutique “Xaam”, ubicado en la calle 58 entre 37 y 39 se encuentran las oficinas de la gerencia, a donde se acudió para investigar, pero se negó todo tipo de información al respecto.

Un sujeto que estaba en la puerta junto con otro elemento de seguridad, dijo que ahí se encuentran las oficinas de la gerencia y el gerente es un tal “Miguel”, de cuyos apellidos dijo no conocer porque apenas tiene una semana trabajando en el lugar y no lo sabe, incluso no quiso proporcionar teléfonos o alguna manera de ponerse en contacto con el gerente.

Comentó que no hay un día fijo para encontrarlo, “puedes venir luego y quizá tengas suerte de encontrarlo”, dijo el sujeto.

En la calle 40 entre 55 y 57 en el barrio de San Juan, hay unas oficinas rodantes, en donde están ubicados los ingenieros de la obra, pero ahí tampoco de proporcionó información sobre el plan, pues el único que puede hablar del plan, es el gerente del proyecto, según se dijo.— Juan Antonio Osorio