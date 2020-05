Recién nacidos de Peto siguen sin recibir su primera vacuna

PETO.— Desde hace varios meses no ha llegando a los centros de salud de Peto y Tzucacab la vacuna para los recién nacido, por lo que decenas de menores de edad se han quedado sin protección contra la Tuberculosis.

Lo que ha generado molestia y desesperación de los padres de familia que con frecuencia acuden a las clínicas a preguntar por dicha vacuna; pero la respuesta que reciben es que no llegó y que tendrían seguir esperando la próxima semana para ver si lo surten.

Así han pasado semanas y meses, sin llegue. Y aunque mismo sector salud ha hecho énfasis en la importancia de que los niños reciban sus vacunadas, siguen sin contar con la primera vacuna del esquema de vacunación que es el BCG que es para prevenir la Tuberculosis.

En entrevista la directora del centro de salud de Peto, Rosa Alcocer Villanueva señalo que no puede decir nada al respecto debido a que solo en la jurisdicción sanitaria N.3 de Ticul se puede a dar información.

Aunque indico que en el país no hay el medicamento, y aunque ellos cumplen con pedirlo semanalmente y no saben por qué no está llegando.

El centro de salud, normal

Por otra parte la doctora Alcocer señalo que el centro de salud sigue funcionando de manera normal, aunque solo se está prestando atención a las personas enfermas, pues por la contingencia sanitaria, se les pide a las personas que están sanas a no ir al centro de salud.

"Solo se está atendiendo a personas enfermas. Y se están surtiendo de medicamentos a los enfermos de diabetes e hipertensos".

Finalmente hizo un llamado a las familias a permanecer en sus casas y eviten estar saliendo a menos que sea una urgencia. — MIGUEL ANGEL MOO GONGORA