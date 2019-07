Reclutamiento de la Guardia Nacional llegará cada jueves

La solicitud de ingreso se lleva al cuartel en Mérida

PROGRESO.— Elementos del Ejército Mexicano instalaron en el parque principal de esta ciudad un módulo de reclutamiento de la Guardia Nacional.

Los aspirantes tienen que acudir a la X Región Militar, en la calle 42 Sur de Mérida, para entregar su documentación para su selección, informaron los militares a cargo del módulo instalado frente al Palacio Municipal.

Indicaron que cada jueves de este mes vendrán a esta ciudad para reclutar ciudadanos que quieran pertenecer a la Guardia Nacional.

Los requisitos son ser mexicano por nacimiento, no haber pertenecido a las fuerzas armadas o corporaciones policíacas, aprobar estudios de laboratorio y radiológicos, tener de 18 a 30 años de edad, estatura mínima de 1.55 metros para mujeres y 1.63 metros los varones, estudios de secundaria, estado civil soltero, y tener de 18.5 a 27.9 de índice de masa corporal.

Se puede tener tatuajes, pero que no sean visibles ni rebasen las medidas de 10 por 10 centímetros, que no incluyan imágenes ofensivas y no cubran más del 10 por ciento de la masa corporal.

La documentación que los aspirantes tienen que presentar son Cartilla del Servicio Militar, acta de nacimiento, CURP, credencial del Instituto Nacional Electoral, certificado de estudios, firma electrónica (FIEL), Registro Federal de Causantes (RFC), comprobante domiciliario, y carta de no antecedentes penales.

Los beneficios que se ofrecen son haber (pago diario) y sobrehaber (pago extra), servicio médico integral, vestuario limpio, vacaciones, becas, seguro de vida, compensaciones de servicios, crédito hipotecario, seguro colectivo de retiro, oportunidad de crecimiento laboral y otras prestaciones de ley.— G.T.V.

