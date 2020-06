Reconocen su trabajo

Doce maestros de Tizimín cumplen 30 años de educar

TIZIMÍN.— Respetando la sana distancia y cumpliendo con los protocolos de sanidad, 12 maestros de la localidad fueron reconocidos por sus 30 años de servicio a favor de la educación.

La coordinadora de Educación del Ayuntamiento, Blanca Argüelles Aguilar, programó con los profesores las visitas para reconocerles su trabajo en pro de los estudiantes.

Debido a la pandemia por el coronavirus, este año los maestros se quedaron sin el tradicional festejo que organizan las autoridades municipales y la entrega de sus reconocimientos.

Sin embargo, aunque atrasado y para no dejar pasar la mención que también hizo el gobierno estatal, el alcalde Mario González González visitó ayer a los maestros en sus domicilios y les entregó sus reconocimientos de manera personal.

Ellos agradecieron que se les haya tomado en cuenta y se tomaron fotos.

Los profesores que cumplieron 30 años de labor docente son María del Rocío Cruz Barquet, Georgiana del Socorro Massa Peniche, Norma Patricia Mena Pech, Magda Guadalupe Dzul Puerto, María Florinda Pech Aranda, Wilma del Rosario Bracamonte Romero y Nery Aracelly Montejo Chan.

También la maestra María Concepción Díaz Cardós, Xavier Esperanza Sánchez, Elena Ondina Alcocer Rivas, Sara Cristina Moreno Coronado y Elizabeth de Jesús Contreras Mendoza.

Por su parte, la profesora Concepción Díaz expresó que recibir este reconocimiento “nos llena de emoción pese al cambio de planes y la celebración distinta, se vive una alegría principalmente de saber que durante 30 años has guiado a 30 generaciones en sus planes a futuro y que a pesar de los años y muchas adecuaciones seguimos en esta labor de educar a los niños”.

“Aunque no como quisiera pero estamos festejando en familia, ellos son mi motivación, gustosos me apoyan en este camino y me exhortan a seguir porque dicen que todavía puedo seguir con lo que me gusta, que es enseñar”, concluyó.— WENDY UCÁN CHAN