Reconocen su trabajo

Reconocimiento a un difusor de la cultura maya

PETO.— Instituciones de México y del extranjero entregaron un reconocimiento por su trabajo al ingeniero agrónomo Bernardo Caamal Itzá, quien es comunicador e investigador de las milpas de los pueblos originarios y ha trabajado durante los últimos 26 años con los productores del Centro y Sur de la península de Yucatán.

También ha colaborado en investigaciones sobre las semillas nativas y el pronóstico del clima a través del Xok k’iin o cabañuelas mayas.

Caamal Itzá recibió el reconocimiento en el evento World Knowledge Summit México 2021 Líderes-genios, que se llevó al cabo en Mérida, del 18 al 21 de agosto.

El evento tuvo como finalidad analizar y aportar nuevas iniciativas y propuestas de cambio para lograr una educación incluyente, digna y representativa en el mundo.

En el lugar se reunieron líderes mundiales especialistas en la educación, quienes en mesas de trabajo y paneles de participación presenciales y en línea analizaron varios temas, como la demanda de la educación, educación incluyente y gratuita, educación y medio ambiente, educación cultura y sustentabilidad, contrato social de la educación, así como la importancia de la inteligencia artificial como herramienta educativa.

Necesidades

Cabe señalar que Caamal Itzá, como extrabajador del Instituto Nacional Indigenista (INI), conoció de cerca esas necesidades en la comunicación del pueblo maya.

Señaló que como comunicador social ha sufrido hostigamiento permanente, pero a pesar de ello ha desempeñado un papel importante para posicionar la voz del pueblo maya en los diversos medios de comunicación, aunque hay pocos espacios y se recurre a la folclorización y se invisibiliza las realidades locales.

Bernardo Caamal Itzá es ingeniero agrónomo graduado en la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) y durante su participación en el foro global compartió el tema “En tiempos de crisis, sensibilizarnos como los pueblos originarios conciben a la vida el Xok k’iin del pueblo maya”.

“Urge mirar a los pueblos originarios, no están muertos, a muchos les encanta vernos como cultura muerta para continuar con su lucro, un pueblo muerto no tiene voz y menos problemas, y es lo que hoy día reflejan los medios de comunicación y con eso no tenemos la palabra”, resaltó.

“Muchos pueden romantizar la cultura maya, como el pueblo que vivió aquí hace más de 3,000 años, pero quiero decirles que somos una cultura maya viva”, abundó. “Como originarios de estas tierras, seguimos practicando el idioma y la cultura que nos heredaron nuestros pueblos originarios, y ahora con esta crisis global, aún tenemos propuestas”.

“Los invito a reflexionar sobre la importancia y los aportes de los pueblos originarios, que aunque hace más de 500 años los masacraron y persiguieron, hoy viven y practican su cultura en los lugares más inhóspitos del territorio mexicano y del mundo, y a pesar de eso, siguen practicando esa cultura que le da vida y futuro a la humanidad”, concluyó el ingeniero agrónomo.— m.a.m.g.

Ponencias Sede

El evento World Knowledge Summit México 2021 Líderes-genios fue en Mérida.

Invitados

El evento internacional contó con la participación de ponentes y panelistas de países como Bangladesh, Suiza, Kazajistán, Calcuta, India; Filipinas, Reino Unido, España, Guatemala, Argentina, Panamá, Ecuador, Canadá y México.