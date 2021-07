Reconocimiento a 5 nuevos bachilleres en Kimbilá

Cuatro por mejor promedio y uno por un examen

KIMBILÁ, Izamal.— Cinco nuevos bachilleres recibieron reconocimientos por ser los mejores promedios del plantel local del Colegio de Bachilleres de Yucatán (Cobay) o por destacar en un certamen estatal.

En la ceremonia de clausura del curso 2020-2021 realizada el viernes 9 en el Cobay con las medidas preventivas del Covid-19, la directora, Leticia Huchin Chan, hizo un reconocimiento público a Francisco Javier Uitz Hu, quien estudiará la carrera de Química Aplicada en la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), ya que fue el primer lugar en el examen.

El mejor promedio de la generación 2018-2021 es Paloma Glorilú Gamboa Pat, con 94.69 puntos.

Los mejores promedios de área son Julián Alberto May Can, con 92.06 en Económico-Administrativo; Zabdi Zuriel Pat May, con 92.58 en Quimico-Biológico, y Santos Ismael Ek Ek. con 90.56 en Física-Matemático.

El padrino de la generación fue el docente Pedro Gabriel Vega Llanes.

“Muchas felicidades a los egresados de esta generación por su dedicación, responsabilidad y entrega; a pesar de las barreras de la vida que se presentaron, no desistieron de sus sueños, llevando en alto el esfuerzo y sacrificio que su familia hizo por ustedes”, dijo la directora a los nuevos bachilleres.— J.C.P.K.

DiariodeYucatan

De un vistazo

Los profesores.

La directora igual hizo un reconocimiento a todos los docentes por adaptarse a la nueva normalidad de enseñar (por internet por la pandemia), siendo empáticos con las condiciones de los estudiantes en los tiempos actuales.

Los papás

Igual agradeció a los padres por confiar a sus hijos al Cobay. “Tengan la certeza que sus hijos tienen la preparación para desempeñarse en la vida laboral o para continuar sus estudios universitarios”. expresó.