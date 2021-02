Reconstruyen muros: ahora los hacen bien

En el olvido un ofrecimiento de otros terrenos

TIZIMÍN.— En el fraccionamiento Residencial del Parque, mejor conocido como “Los Aguacates”, un grupo de albañiles construye muros a todos los vecinos que resultaron afectados tras el paso de las tormentas tropicales en el municipio.

Son alrededor de 10 familias que resultaron afectadas luego que sus bardas colapsaran y quedarán bajo el agua.

Las viviendas de ese fraccionamiento están en una zona baja, así que fue una de las más afectadas tras las inundaciones, e incluso los vecinos en su momento pidieron a los gobiernos estatal y municipal que los apoyaran para que se condonen los pagos al Infonavit pues solo les falta un año para terminar el plazo de los 30 años.

Los propietarios de las casas alegaron que sus viviendas quedaron dañadas y los cimientos de los muros no aguantaron la humedad.

En su momento una de las ayudas inmediatas fue la de autoridades municipales pues a todos los vecinos de esa cuadra les hicieron bardas nuevas y a los afectados les ofrecieron cederles terrenos para reubicarse y dejar de padecer problemas de inundación.

Sin embargo una nueva tormenta volvió a dejarlos entre agua y los muros recién hechos colapsaron.

Hace algunas semanas el gobernador Mauricio Vila Dosal estuvo en Tizimín y uno de los puntos que visitó fue el fraccionamiento, para constatar los pozos pluviales que se hicieron en la parte baja.

Ahí los vecinos lo interceptaron y pidieron que les apoye con sus muros pues desde que colapsaron no los habían podido reparar, incluso una de las afectadas o invitó a Vila a pasar a su casa con su séquito de políticos panistas.

Tal parece que sus peticiones fueron tomadas en cuenta pues apenas el lunes llegaron obreros con la encomienda de rehacer la obra.

Según los vecinos, esta vez sí se hace bien, con cimentación y se usan estructuras de armex para colar los castillos.

Recordaron que anteriormente no se excavó y por eso las bardas no resistieron, además señalaron que el Infonavit no les condonó el último año que se adeuda y por si fuera poco ya ni hubo más noticias de aquellos predios que en su momento les ofrecieron.

Incluso hubo familias que abandonaron las casas y tienen encomendadas las pocas pertenencias que les quedó.— WENDY UCÁN CHAN