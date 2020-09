Recontratación tendrá que esperar en Valladolid

En cuanto mejoren los ingresos, dicen

VALLADOLID.— A pesar de la recuperación gradual de la economía, en el sector empresarial aún no empieza la recontratación de los empleos que se perdieron durante la pandemia, debido a que todavía no mejoran las ventas en el sector comercial y la pernocta en los hoteles continúa por debajo de un 10%, según indican empresarios del ramo.

Al inicio de la pandemia publicamos que fueron alrededor de 15,000 empleos los que se perdieron en la ciudad, tanto en el sector comercial como en el turístico, pues la mayoría de los negocios que se consideraron no esenciales cerraron sus puertas.

La apertura de los negocios y la recuperación económica ha sido lenta desde que se autorizó la apertura de los negocios no esenciales, sin embargo las ventas siguen caídas, de modo que las tiendas aún no pueden recontratar a los empleados que despidieron en su momento, pues argumentan que aún no hay para pagar la nómina que tenían antes.

La recontratación de los empleados podría iniciarse, según indican, cuando observen un aumento en las ventas, en el caso de las tiendas del centro, pero por parte de los restauranteros y hoteleros apenas recontrataron al personal indispensable para operar en un 30%, como se los autorizaron, de modo que así permanecerán en tanto las autoridades determinan otra cosa.

En las tiendas de ropa según se averiguó, de los empleos que se perdieron al inicio de la pandemia, solo han contratado de nuevo a un 30% de los trabajadores, de los otros que se fueron cabe la posibilidad de que hayan encontrado otra actividad para desempeñarse.

De acuerdo con los datos obtenidos, algunos paradores turísticos podrían iniciar la recontratación de personal en el transcurso de esta semana, dependiendo del turismo que llegue de Quintana Roo, sobre todo los que tienen acuerdos y convenios con agencias de viajes y operadores para que lleguen los visitantes a sus sitios.

La pandemia fue aprovechada por algunos empresarios de la ciudad para despedir a un gran porcentaje de sus empleados y no pagarles su liquidación de acuerdo con la ley, con la promesa de volver a contratarlos en cuanto pase la pandemia y se recupere la economía, pero la realidad es que difícilmente los volverán a contratar.

Muchos trabajadores confiaron en la palabra de sus empleadores y les firmaron documentos de renuncia, cuando en realidad los patrones los despidieron, con la promesa de volver a contratarlos, lo cual no está ocurriendo al menos hasta el momento, ya que ahora dicen que las ventas son bajas y la situación no se recupera.— Juan Antonio Osorio