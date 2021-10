Reducen deuda ganadera

Líder de la Ugroy espera dejar en cero los adeudos

TIZIMÍN.— La Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán (Ugroy) aún arrastra una deuda millonaria que heredó de la administración anterior.

Según Esteban Abraham Macari, presidente de la Ugroy y diputado local todavía se deben alrededor de 80 millones, pero en los dos años y medio que ha estado al frente se ha logrado pagar cerca de 30 millones.

Cómo se recordara la administración anterior que encabezó Luis Cepeda Cruz dejó al borde de la quiebra a la Ugroy con sus edificios hipotecados pues fueron más de 100 millones que en su momento se reportaron de deuda.

Y aunque se gritó a los cuatro vientos la remodelación de las instalaciones de la Ugroy así como el inicio de la construcción del complejo ganadero ubicado en la salida a Río Lagartos, el gremio ganadero no sabía sobre la deuda que se le dejaba a la agrupación, de más de 5 mil socios.

Hoy, según el líder ganadero, se ha logrado pagar una cuarta parte de la deuda y esperan activar en lo que resta del año el centro de mejoramiento ganadero que no se ha concluido.

Esteban Abraham explica que a lo largo de su gestión se ha logrado deshipotecar la planta de alimentos y el centro integral de mejoramiento genético, además que se pagó algunos créditos.

“Se han pagado alrededor de 30 millones de pesos y quedan entre 70 a 80 millones de pesos pero magia no podemos hacer, es algo que se construyó durante 12 años, no somos magos no podemos pagarlo en un rato, pero sí hemos avanzado en ese pago de proveedores”.

“Les debíamos a los bancos ‘Ve por Más’, Multiva y Santander. Hoy solo le debemos a uno, estamos comprometidos con Ve por Más, pero seguimos trabajando para que la Ugroy quedé libre de deudas.

“Espero que cuando me toque salir de esta unión ganadera, esa sea mi bandera”, expreso.

En cuanto al centro integral de mejoramiento genético, dijo que hay el plan que este año se pueda habilitar y eso es que gracias a la visita de Arturo Macosay Córdoba quien es el coordinador nacional de ganadería, se consiguió que les apoyen con recursos para concluir el proyecto.

“Le planteamos la idea de tener nuestro centro genético que pueda recibir ganado de todo el oriente y el sureste del país donde se pueda colectar semen, embriones, hacer transferencia de embriones y fertilización in vitro que mejore la calidad de ganado no solo de Yucatán, sino de todo el sureste del Estado y tiene todas las intenciones de apoyarnos”.

Precisa que Por la pandemia se estancó pues tenían un 80% listo, incluso el edificio está terminado.

“Pero faltan dos cosas importantes la maquinaria y el equipo que es caro, los laboratorios, termos de nitrógeno que son equipos muy caros que no hemos logrado conseguir”.

“Lo más caro, que era la infraestructura y construcción ya lo tenemos listo, estoy seguro que no pasa de este año para tener todo lo que necesitamos y activarlo.

“Se freno porque cuando empezó la pandemia a todos nos dijeron que iba a desviar la atención hacia la salud, que era lo importante, y no se iba a invertir hoy en lo que no era la prioridad y creo que yo, como presidente de la Ugroy, fui el primero en acceder a eso, porque era lo más necesario en ese momento”.

“Al salir de esta Ugroy el día de mañana podremos tener un centro integral de mejoramiento genético funcionando y brindando genética al oriente del estado, pero sobre todo al sureste del país”, concluye.— WENDY UCÁN CHAN