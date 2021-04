Refrenda apoyo a los palqueros

“La mejor feria”, compromiso de Mario González

TIZIMÍN.— El candidato del PRI a la alcaldía, Mario González González, se reunió con los palqueros de la feria para refrendar su amistad y se comprometió a realizar la mejor Feria de Reyes de todos los tiempos.

En su intervención, el abanderado priista dijo sentirse contento por reunirse de nueva cuenta con un grupo importante de tizimileños que tiene muy arraigado el amor por su pueblo y año con año trabaja para darle realce a las tradiciones.

“Me identifico con este gremio, ustedes saben que yo soy un ferviente defensor de las tradiciones y por eso coincidimos y vamos en la misma dirección”, explicó.

“La plaza de toros es un lugar emblemático, llena de historia, donde seguiremos haciendo, en equipo, ustedes y la administración municipal que encabezaré con el apoyo de la mayoría de los tizimileños, los festejos taurinos y parte de la feria tradicional”, agregó.

“Con la llegada de la vacuna, espero que pronto podamos ver la luz al final del túnel y organicemos de nueva cuenta el festejo anual más importante de nuestro municipio, cómo no recordar que durante mi gestión como alcalde organizamos la mejor Feria de Reyes en la historia de Tizimín, con récord de visitantes, la vaquería más grande la península, eventos taurinos de mucha participación y el fuerte impulso de las festividades”.

“Siempre me propongo a mejorar lo que hacemos y me comprometo, una vez que haya pasado la pandemia, a superar la edición anterior para que junto con ustedes organicemos la mejor Feria de Reyes de todos los tiempos, que sea referente no solo a nivel nacional, sino una admiración de los turistas extranjeros”.

González González recordó que cuando se realizó la edición 2020 de la Feria de Reyes, que ha sido considerada como la mejor que hayan disfrutado tizimileños y visitantes, el Ayuntamiento que encabezó hizo una importante inversión que permitió atraer turismo nacional y extranjero y la llegada de cientos de miles visitantes a Tizimín, quienes visitaron el Santuario de Reyes y disfrutaron el festejo anual de los tizimileños.

“Comercios locales, prestadores de servicios y muchas familias tizimileñas se vieron beneficiados por la derrama económica generada por esta celebración”, indicó el candidato.

Al terminar su discurso fue ovacionado por los palqueros quienes le reiteraron su apoyo para continuar con su trabajo al frente del Ayuntamiento.

Caminata

Luego el priista fue al fraccionamiento Los Aguacates, donde visitó casa por casa durante tres horas.

Escuchó peticiones, palabras de aliento, necesidades de las familias y el reconocimiento por mantener la unidad, la concordia y el trabajo en equipo en el municipio durante esta etapa difícil para cualquier autoridad por el coronavirus.

“Avanzamos, pero la pandemia frenó muchas cosas, no solo en el Ayuntamiento, sino también en los ámbitos estatal y federal, todos lo resintieron”, lamentó.

“Con la vacunación, saldremos de la crisis económica y sanitaria y haremos que Tizimín crezca más”, enfatizó.

En su tercera actividad, el candidato priista viajó a Popolnah, que visitó varias veces como alcalde y donde su gobierno realizó varias obras de infraestructura que han contribuido a su desarrollo. Ante el cálido recibimiento, fue invitado para entregar trofeos a ganadores de un torneo de fútbol y se comprometió a seguir apoyando el deporte, como lo hizo en su primera gestión como presidente municipal.

Finalmente, fue al campo de béisbol de la comisaría.