Refuerzan la prevención anticovid

VALLADOLID.— Además de las diferentes campañas que se llevan al cabo para que la sociedad cumpla con todos los protocolos de salud y evitar el aumento en los contagios del Covid-19, las autoridades municipales mandaron instalar en el interior del parque principal algunas señalizaciones en donde le recuerdan a la gente las acciones que deben aplicar.

Por cierto desde hace unos 15 días que el grupo de brigadistas de la salud que normalmente se concentraban en los puntos de mayor presencia de gente con sus respectivos carteles en la mano, con leyendas sobre el cuidado que debe tener, usar gel antibacterial usar cubre bocas, entre otras cosas, ya no se les observa en la calle.

Todo parece indicar que ese plan del gobierno del Estado, al menos en esta ciudad ya no se aplica, sin embargo las filas de gente en instituciones bancarias, tiendas departamentales, se siguen formando, sobre todo los lunes de cada semana.

El Ayuntamiento mandó instalar señalización, en cada una de las entradas al parque y en su interior, en donde se continua con el exhorto a los ciudadanos para que no bajen la guardia en los cuidados que deben tener, por lo que se pide que usen cubrebocas, lavarse las manos de manera constante, respetar la sana distancia y ponerse gel antibacterial.

En cada uno de los cuatro puntos cardinales del parque se instalaron los letreros. Muchos locales y turistas se fijan en cada uno de ellos, mismos que leen, a fin de adoptar cada una de las medidas, incluso los visitantes extranjeros que llegan llevan puesto su cubre bocas, lo cual se les exige por las operadoras turísticas que los transporta, según exponen algunos guías de turistas.

Por parte de las autoridades se está cumpliendo con el exhorto a la sociedad, pero hay mucha gente que no está cumpliendo con lo que se les exige, lo que origina que el número de contagios en esta ciudad siga avanzando, al grado que hasta el momento ya suman alrededor de 2,250 casos detectados en esta ciudad.

Esta ciudad está en el primer lugar por el número de casos después de la capital del Estado, sin embargo hay mucha gente que no entiende el peligro y se niega a cumplir con las medidas de seguridad, incluso se sabe que algunas personas se ha hecho la prueba y resultaron positivos y no se mantienen en aislamiento, debido a que son asintomáticos, pero debido a que un familiar se contagió ellos se vieron en la necesidad de hacerse la prueba y fueron positivos y no se cuidan.— J.A.O.O.