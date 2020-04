Refuerzan la prevención en Izamal

Cierran espacios públicos y calles en las comisarías

IZAMAL.— Desde temprana hora ayer, el alcalde Fermín Humberto Sosa Lugo, directores y elementos de la Policía Municipal se dieron la tarea de realizar actividades en las cinco comisarías de Izamal.

Eran las 6:30 de la mañana cuando personal de la Comuna viajó a la comisaría de Kimbilá para cerrar con cintas espacios públicos como parques infantiles e igual se cerraron algunas calles de la comunidad.

De acuerdo con la disposición de las autoridades, se vigilará que se respeten las restricciones debido a que el virus en esta etapa de la fase tres (pandemia) se propaga en mayor densidad.

Por ello, se vigila que las comisarías de Citilcum, Cuauhtémoc, Kimbilá, Sitilpech y Xanabá, deberán acatar las disposiciones que se les ha indicado por parte de las autoridades municipales.

El alcalde Sosa Lugo recordó que es obligatorio el uso del cubrebocas en todo Izamal y también en las comisarías, ya que se han reportado gente que no usa la protección cuando sale a comprar tortillas o pan, entre otros cosas.

“Ayúdennos, no hagan caso omiso a las indicaciones, háganlo por el bien de las familias, de sus familias, porque muchos están desobedeciendo, pero por fortuna son más los que están acatando las disposiciones. Estamos diciendo ‘quédate en tu casa’, ya si no valoran la vida de ellos y la de las familias pues no podemos obligarlos a que se queden en sus casas, ahí es donde deben analizar a conciencia”, destacó el alcalde.

Se informó que el patrullaje en las comisarías será constante y se espera que la gente entienda que gran parte del esfuerzo de los elementos de seguridad pública que tiene a su cargo el director Ángel Teodoro Cauich es para cuidar que nadie salga y se exponga al Covid-19.

En los filtros se sanitizan vehículos, se le toma la temperatura a cuanta gente cruce y se le recomienda portar siempre el cubreboca y si es posible llevar su botellita de gel antibacterial.— José Candelario Pech Ku