Refuerzan la prevención en Oxkutzcab

Recuerdan a los negocios seguir los protocolos

OXKUTZCAB.— Como parte del programa de difusión y prevención que realiza el Ayuntamiento por la pandemia mundial por el coronavirus o Covid-19, a través de su personal de Protección Civil puso en marcha un plan operativo que consistió en difundir las medidas de prevención a la ciudadanía.

Como parte de ese plan se realizaron visitas a los establecimientos comerciales, espacios públicos que registran elevada afluencia de personas para aplicar las medidas necesarias para prevenir la propagación del coronavirus.

El director, Juan Vela Gómez, luego que su personal proporcionó gel antibacterial a todas las personas que estaban en un banco, a los responsables les pidió que activen el protocolo de emergencia de Protección Civil que está plasmado en su programa interno.

Además les solicitó que apliquen las medidas preventivas dentro del establecimiento, que no permitan el amontonamiento de personas, quienes al menos deben estar distantes un metro.

También, dar gel antibacterial a toda persona que ingrese al banco, quienes atiendan a la gente deben usar cubrebocas, y desinfectar las manijas de las entradas y pasamanos, entre otros espacios.

Recordó las medidas preventivas que todos ya conocen como lavarse las manos con agua y jabón, usar gel antibacterial, no saludar de mano o beso, evitar los lugares concurridos y no salir de casa si no hay necesidad.

“Sabemos que la Salud es responsabilidad de todos, y el objetivo es activar la fase 1, que es la prevención, y así de esta manera minimizar el grado de contagios sobre esta pandemia.

“En el caso del banco les pedimos concentrar no más de 10 personas adentro y separarlas un metro o más entre cada una.

Además de comercios, el operativo incluyó medios de transporte principalmente autobuses y taxis de ruta, a fin de concientizar a los usuarios y prestadores de servicios sobre los cuidados que deben tomar ante la presencia del virus en Yucatán.— Megamedia

