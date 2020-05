Refuerzan medidas en Tzucacab

Comuna decreta en la villa nuevo “toque de queda”

TZUCACAB.— En el municipio, tras la detección de un caso positivo de coronavirus el Ayuntamiento refuerza las medidas sanitarias para prevenir más contagios.

Autoridades vigilan los parques para que no se conviertan en puntos de reunión, y decretaron un nuevo “toque de queda”, vigente desde ayer lunes.

Se averiguó que en el municipio, tras la detección del primer caso de coronavirus, dado a conocer el pasado sábado, autoridades municipales hacen exhortaciones, vigilan espacio públicos, incluso áreas verdes, para evitar aglomeraciones y se descuide la sana distancia.

Ayer lunes, policías municipales recorrieron los parques de las colonias para verificar que estén cerrados, y si observan que las cintas fueron retiradas se vuelven a colocar, como en las bancas del área verde del campo de la exestación y en el parque de la colonia Placita.

Asimismo, oficiales a bordo de una patrulla realizan perifoneo por las principales calles de la villa para pedir a las familias que respeten las medidas sanitarias.

De 8 p.m. a 6 a.m.

Por otro lado, de acuerdo con una publicación en la página de Facebook del Ayuntamiento, desde ayer lunes el “toque de queda” está vigente en horario de 8 de la noche a 6 de la mañana.

Según el texto, este horario se usará para labores de sanitización de las calles.

“Seguimos indicándoles que se apeguen a los protocolos de seguridad e higiene”, se lee en la publicación.

En el mensaje no se detalla qué sanciones habrá para quienes no respeten el “toque de queda” o cuáles serían las restricciones específicas a la movilidad.

Semanas atrás municipios como Umán y Progreso indicaron que habría “toque de queda”. Sin embargo, en ambos casos los alcaldes desistieron luego de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán emitió sendas recomendaciones por considerar que las restricciones podrían caer en violación de derechos.

Caso omiso

No es la primera vez que la Comuna de Tzucacab impone el “toque de queda”, luego que el viernes 18 de abril pasado decretó una medida similar, que prohibía que personas permanezcan en sitios públicos a partir de las 10 de la noche. No obstante, de acuerdo con versiones de vecinos, esta medida no se siguió al pie de la letra, incluso en la villa aún hay “personas inconscientes” que suelen salir sin cubrebocas.— Martín Chac Bacab / Megamedia