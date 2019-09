Refuerzan prevención contra las extorsiones

Funcionarios y alumnos reciben plática en Tekax

TEKAX.— Imparten pláticas de prevención de secuestro virtual y extorsión a fin de fortalecer al municipio en materia de seguridad, según el comandante Marco Maya López, director del área de Antiextorsión y Secuestro de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

En el evento participaron el alcalde Diego Ávila Romero, directores y jefes de la Comuna y alumnos del Cobay y de la Universidad Tecnológica Regional del Sur, encabezados por su rector Édgar Peraza Estañol.

El auditorio de la Universidad Tecnológica fue el escenario donde se impartió el taller “Engaño telefónico y secuestro virtual”, gestionado por el departamento de Prevención del Delito de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Maya López expresó que la plática preventiva que se impartió es con el fin de protegerse unos a otros contra estos actos ilícitos.

El funcionario recalcó que estos dos tipos de delitos son hoy en día casos que suceden a menudo en el Estado, y los municipios no son la excepción. En la conferencia se mencionó el modo de operación de los delincuentes al realizar este tipo de extorsiones, las medidas que el equipo de Seguridad Pública debe tomar si algún ciudadano es víctima de estos casos y la participación ciudadana para que no se vuelvan algo recurrente en el lugar de residencia.

“Afortunadamente en Yucatán el índice de estos dos tipos de delincuencia no es elevado, pero no quiere decir que no exista y que estemos exentos a pasar por algo similar, por lo que es bueno que la gente sepa cómo actuar”, dijo el alcalde.

“Es importante que se implementen estos tipos de acciones de preventivas, ya que traerán beneficios que reforzarán los elementos de la Policía Municipal y brindará una mayor seguridad para la la cabecera y comisarías de Tekax”, concluyó.— Arnulfo Peraza Rodríguez