Refuerzan vigilancia policiaca en Motul

MOTUL.— La dirección de Seguridad Pública local informó que se mantendrá acuartelados varios elementos como medidas de prevención ante las fiestas navideñas por lo que “la seguridad se refuerza para que los motuleños pasen esta Navidad con la confianza que se atenderán las llamadas de emergencia”.

Se exhortó a prevenir accidentes con el consumo de bebidas alcohólicas y a vigilar a los menores de edad con artículos que sean inestables como la pirotecnia. Además se recomienda a conductores a no salir de sus casas si han bebido, no mandar a menores a comprar en vehículos y mantener la calma en caso de incidente y no dudar en llamar al 911.

En el marco del Día del Policía, el ayuntamiento de Motul reconoce la gran labor que realizan las mujeres y hombres que forman parte del cuerpo de seguridad.

“Felicitamos a los policías municipales, quienes trabajan todos los días por mantener la paz y tranquilidad de las familias”.

Ayer, varios elementos de seguridad y paramédicos se reunieron en el local del Cenote de Sambulá ubicada en el sur de Motul, donde obtuvieron en su mayoría regalos que donaron algunas empresas y empresarios de la localidad.— MIGUEL ÁNGEL CÁRDENAS PECH

