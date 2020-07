Regalan 300 kg de pollo en Chicxulub

Dos empresarios realizan la donación

PROGRESO.— Las autoridades municipales encabezadas por el alcalde Julián Zacarías Curi entregaron 300 kilos de pollo fresco a las familias de la colonia Felipe Carrillo Puerto, de la comisaría de Chicxulub Puerto, como respuesta de la iniciativa privada al llamado a la solidaridad.

Acompañado del titular de Pesca y Desarrollo Agropecuario, Roger Gómez Ortegón, el primer edil entregó el producto que donaron los empresarios Luis y Emanuel Flores, ambos residentes de dicha comisaría.

Por su parte, el concejal aseveró que “estoy consciente de que la prolongación de la contingencia ha provocado que muchos de ustedes suspendan sus labores o que se hayan quedado sin trabajo, pero quiero que sepan que no están solos en esta lucha, estamos trabajando con acciones firmes para mitigar los efectos de este virus”.

Liliana Salvador, vecina de la colonia Felipe Carrillo Puerto, externó que “agradezco al alcalde por traernos este apoyo, pues significa mucho para mí y mi familia, ya que en estos tiempos difíciles, mi esposo y yo nos quedamos sin trabajo, por lo cual nuestros ahorros ya no nos alcanzan, tenemos hijos pequeños y son nuestra mayor preocupación, pero en verdad reconozco el esfuerzo que hace el alcalde pues no nos ha dejado solos”.

Por su parte, Cecilia Canto, propietaria de una tienda de abarrotes, también comentó que “las ventas han estado bajas, he llegado al punto de rebajar el precio de los productos, pues todos están siendo afectados por la contingencia y por lo cual ya no se gana lo mismo que antes, en esta casa vivimos siete personas, de las cuales cuatro se quedaron sin trabajo, nos hemos ayudado de las despensas y gracias al alcalde Julián Zacarías Curi, el día de hoy ya tenemos algo”.

Carlos Ramón, dueño de una ferretería de la zona, expresó que “han sido meses difíciles, pues las ventas ya no resultan, estos apoyos nos ayudan a poner un plato de comida en la mesa, pues en esta casa vivimos dos adultos y tres niños, quienes son nuestra prioridad y hay ocasiones en las que no hay de dónde, pero el apoyo que hoy el alcalde me entregó es de gran valor, sin duda se lo agradezco”.

Cabe recordar que esta entrega se suma a los apoyos alimentarios que ha gestionado el edil con la iniciativa privada a fin de aminorar los efectos que ha ocasionado la contingencia sanitaria en la economía de las familias progreseñas.

Por último, el alcalde expresó que “hago un llamado a todos aquellos que se puedan sumar para el beneficio de nuestra gente, pues hoy muchas familias se han visto doblemente afectadas por las recientes lluvias y el Covid-19, es momento de unirnos y trabajar por aquellos que más lo necesitan”, se informó en un comunicado.