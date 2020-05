Regalan pollo fresco

Benefician a unas 1,500 familiasde Dzidzantún

DZIDZANTÚN.— No vamos a bajar la guardia en nuestra lucha contra el coronavirus y mucho menos vamos a dejar solas a las familias que están siendo afectadas por esta pandemia, informó el alcalde Ismael Aguilar Puc.

El primer edil señaló que con su equipo de trabajo está en busca de acciones que beneficien a las familias más vulnerables.

En este municipio se entregaron 3,000 kilos de pollo fresco con recursos propios de la administración, que beneficiaron a 1,500 familias vulnerables de la cabecera municipal y la colonia San Francisco.

Agradecimientos

“Agradecemos a todas las familias beneficiadas en esta primera entrega, el abrirnos las puertas de su casa y recibir con gratitud este apoyo, de igual manera agradecemos al personal del Ayuntamiento por su gran labor, ya que desde el inicio de esta contingencia sanitaria nos apoya sin importar la hora”, explicó el alcalde.

“Por nuestra parte no vamos a parar de gestionar apoyos ni escatimar recurso alguno para que las familias más vulnerables no sufran los embates del coronavirus que como hemos visto, no solo afecta gravemente la salud sino también la economía de nuestra gente”, agregó.

“Juntos vamos a salir adelante porque hoy en día Dzidzantún avanza como uno solo”, concluyó el primer edil.— Miguel Rojas Tamayo

Acciones

