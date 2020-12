Regidora en Tekax no aprueba cuenta pública

Deja al PRD y va por diputación, ahora por Morena

TEKAX.— Cindy Gorocica Cerón, regidora de Turismo emanada del PRD, quien no aprobó la cuenta pública de julio en la pasada sesión de Cabildo, afirmó que busca la precandidatura para la diputación por el Distrito XII por Morena.

“Estoy trabajando por ese partido”, comentó la edil, quien aseguró que desde hace varios meses dejó las filas del PRD.

Cindy Gorocica durante casi dos años estuvo aprobando las cuentas públicas sin novedades, pero en esta ocasión no aprobó la del mes de julio.

Entrevistada al respectó, comentó que la última cuenta que aprobó fue la del mes de junio.

“Quiero aclarar que actualmente no pertenezco al PRD, en el último censo que se dio hace casi año y medio no me volví afiliar a ese partido.

“No tengo ningún problema con el actual alcalde Diego Ávila Romero, simplemente ahora que decidí revisar las cuentas no me parecieron varios gastos excesivos.

“Ahora estoy trabajando por Morena y aspiro a la precandidatura por el Distrito XII”, señaló.

La regidora destacó que ya no pertenece al equipo del actual presidente municipal, por lo que se convierte en oposición.

Cindy Gorocica indicó que su casa de gestión se encuentra en la calle 55 entre 52 y 54 del Centro.

En entrevista aparte, el primer edil respondió a la negativa de la edil en aprobar la cuenta pública de julio y rechazó irregularidades.

Ávila Romero le pidió a la regidora responsabilidad ante la ciudadanía “porque ha interpretado de manera errónea la información contable”.

“Reitero nuestro compromiso para el acceso a la información y le recuerdo que siempre actuamos bajo el presupuesto de egresos, que otros regidores revisaron y aprobaron”, puntualizó.— Arnulfo Peraza Rodríguez