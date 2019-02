Regidora rechaza la deuda

Dudas sobre los responsables del desvío de recursos

VALLADOLID.— La regidora Geidy Che Dzib, del PAN, hizo algunas precisiones debido a su negativa de aprobar el endeudamiento del Ayuntamiento por los próximos 12 años para el pago de una deuda del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid (Sapamv) y calificó de autoritario la actitud de prohibir que su asistente de confianza permanezca en el edificio del Palacio Municipal, solo por el hecho de no estar en nómina.

En un boletín, se señala que la regidora panista se negó a aprobar el pago de la deuda al Issstey, que son $7.859,022.16, y las cuentas públicas de diciembre.

Geidy Che dijo que en la sesión extraordinaria que se realizó el miércoles no estaba contemplada la propuesta, incluso fue presentada de último momento sin previo análisis de los regidores.

Aseguró que pidió un día para analizar el convenio, pero hicieron caso omiso, además aclaró que no votó en contra, “solo no levantó la mano”.

La funcionaria no precisó si se investigará dónde acabaron los recursos de los trabajadores desde 2009 a la fecha. Comentó que la administración del exdirector del organismo, Felipe Arjona Tejero, realizó el pago correspondiente.

“Es bueno que los trabajadores del organismo recuperen sus prestaciones del Isstey, pero hay que aclarar varios puntos que quedan al aire, sobre todo, quiénes son los responsables del desvío de los recursos”, explicó.

También manifestó su indignación y calificó de auritaria la actitud del personal del departamento de Auditoría Interna, a cargo de Héctor Aguilar Rivero, ya que recibió un oficio donde le piden que su asistente no permanezca en su oficina cuando ella no esté, ya que no es empleada de la Comuna.— Juan Antonio Osorio Osorno