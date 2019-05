Reglamento es “letra muerta”

Son inoperantes las medidas viales en Tekax, señalan

TEKAX.— Guiadores lamentan que el reglamento de tránsito del municipio sea “letra muerta”, y hayan durado poco tiempo las medidas viales que se comenzaron a aplicar hace unos meses en el primer cuadro de la ciudad a fin de agilizar el tránsito vehicular.

Los quejosos aseguran que “de nada sirvió” llenar el primer cuadro de la ciudad con señalamientos que delimitan los espacios de estacionamiento y el tiempo que pueden hacer los guiadores en esas zonas de “15 minutos máximo”, ya que nadie los respeta.

Wílliam Poot Góngora y otros guiadores manifiestan su descontento por la prohibición que hacen los agentes de la Policía Municipal para el estacionamiento de vehículos en varias zonas del centro de la ciudad, con el argumento de que es “franja amarilla”, cuando en todo el primer cuadro nadie respeta esa disposición.

Refiere que ayer por la mañana intentó estacionar su vehículo sobre la calle 55, a un costado de la parroquia, pero no pudo entrar a esa zona porque la vía estaba cerrada desde el cruce con la 46, y entonces quiso detenerse unos minutos en la vía que está frente a la iglesia.

“Solo iba a comprar en la farmacia de la esquina, no iba a tardar ni cinco minutos, pero dos agentes se me acercaron y me pidieron que me retire o vendría una patrulla. Les pregunté que cuál era el problema, y entonces respondieron que era franja amarilla.

“Entonces les mostré con la mano a más de 10 vehículos, alrededor del parque, sobre la calle 55, y otras vías del centro, que estaban también en franja amarilla, y no respondieron. Nuevamente me pidieron que me retire”.

Norma inoperante

El guiador lamenta que las autoridades no apliquen el reglamento adecuadamente. “Esta disposición es letra muerta, nadie la respeta, y no sabemos por qué permiten que otros guiadores sí se estacionen en franja amarilla y a nosotros nos retiren hasta con patrullas”.

Minutos más tarde se registró un problema con los transportistas que se estacionan frente a la Plaza de la Cultura, donde incluso intervino la Policía Municipal, quienes se enfrentaron con tricitaxistas inconformes con que no se respeten sus espacios.— H.N.B.P.