Regresa a casa becerro robado

Mujer desiste de cobrar “rescate”; pedía 1,000 pesos

PETO.— Después de ocho días de haber reportado el robo de un becerro en su rancho, ubicado en el municipio de Tzucacab, Enrique Zapata Serrano, vecino de esa población, informó que ya le devolvieron el animal, a pesar de la negativa que tuvo en un principio la familia que lo tenía en su casa.

Como informamos, el becerro fue sustraído del rancho “Las Palmas”, ubicado en el kilómetro 4 de la carretera Tzucacab-Tantakín.

Zapata Serrano informó que el pasado sábado en la tarde, acompañado de oficiales municipales y estatales recupero el animal, luego que la dueña del predio ubicado en la calle 42 entre 25 y 27, accediera a devolverlo tras varios días de insistir.

“El sábado en la mañana me fue a ver en la casa un comandante de la Policía Municipal y me dijo que la señora quería negociar, pero le dije que estaba yendo al rancho”, señaló.

“El mismo día, alrededor de las 11:30 de la mañana me llamó un agente de la Fiscalía para decirme que ya habían iniciado la investigación y sinceramente yo ya había pensado en retirar mi demanda. Más tarde los oficiales fueron a verme en la casa nuevamente y me dijeron que la señora quería dinero, por lo que fui acompañado de ellos a verla.

“La señora me estaba pidiendo 1,000 pesos pero al final no le di nada, incluso los oficiales le hicieron ver (a la mujer) que se iba a enredar y que estaba cometiendo un robo. Se metió en su casa y comenzó a hablar con su nieto, posteriormente salió y me preguntó si iba a haber represalias y le dije que no. Fue así como finalmente me regresó el becerro”.

No obstante, explicó que ahora está batallando para que el becerro sea aceptado por la vaca de nuevo, pues ya no lo quiere amamantar.

“Trataremos de salvar al becerro, no será fácil, pero está poniendo de su parte, pues le estamos dando leche y afortunadamente la está tomando”.— MIGUEL Á. MOO G.