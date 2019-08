Regresa la bonanza

Grupos yucatecos y mil extranjeros invaden Progreso

PROGRESO.— Como lo esperaban los prestadores de servicios con el arribo del “Enchantment of the Seas”, tercer crucero de la semana, ayer viernes mejoró la afluencia de turistas, pues extranjeros y yucatecos invadieron la playa del malecón desde las 8 a.m.

Fue un respiro económico para los trabajadores del sector turístico, luego que anteayer jueves solo unos 200 pasajeros del crucero “Carnival Valor” se quedaron en la ciudad y la afluencia de paseantes nacionales también fue baja.

Ayer desde temprano llegaron turistas de crucero y paseantes yucatecos, lo que benefició a los prestadores de servicios en general.

Grupos de pasajeros de barco entraron a los restaurantes a las 10:30 de la mañana y consumieron botanas y cervezas.

El “Enchantment of the Seas” llegó directo de Galveston, Texas, minutos antes de las 6 de la mañana y atracó a las 6:49 horas, lo que permitió que los pasajeros desembarquen temprano y se trasladen a diversos destinos turísticos de Yucatán.

De los 2,687 pasajeros del crucero, unos 100 abordaron automóviles descubiertos y fueron en tour a la laguna de los flamencos y la zona arqueológica de Xcambó.

En autobuses de turismo grupos de extranjeros viajaron a otros sitios.

De acuerdo con los prestadores de servicios, en este puerto se quedaron unos 1,000 pasajeros, quienes gastaron dólares en la playa del malecón, el tianguis artesanal y restaurantes.— Gabino Tzec Valle

Dólares y pesos

Los paseos en camiones turísticos, bananas y motos acuáticas, así como servicios de masajes, renta de palapas, sombrillas y camastros, y la venta de inflables, sombreros, micheladas, cocos fríos y mangos estuvieron a la orden del día, tanto por los extranjeros como por los yucatecos que llegaron en grupos familiares.

Clima propicio

Los prestadores de servicios esperan que este fin de semana siga el clima soleado y lleguen muchos visitantes a Progreso, sobre todo por el reciente pago de la quincena.

Expectativas

Consideran que en el primer domingo de agosto arribarán numerosos paseantes.