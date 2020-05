Regresa la calma en Chuburná, tras el deceso de dos

Sigue larga espera

PROGRESO.— Sigue la larga espera de los deudos de dos fallecidos de la comisaría de Chuburná por consumir licor adulterado, pues hasta ayer viernes no se realizaba el sepelio porque un día antes (jueves) no les entregaron los cuerpos debido a que aún no realizaban las autopsias.

Los demás intoxicados, hospitalizados el miércoles con síntomas de ceguera, dolores estomacal y muscular, se recuperan lentamente y la calma retorna a ese puerto según reportes de los vecinos.

En total fueron 17 los intoxicados por consumir el “güisqui artesanal”, bebida que estaba adulterada, de los cuales dos fallecieron: un hombre y una mujer que lo consumieron en predios particulares. Debido a su gravedad fueron hospitalizados en una clínica de este puerto, pero los componentes químicos de la bebida ya habían causado severos daños a los organismos de ambos.

Los cuerpos de Antonio de Jesús Ku Mut y Doris María Canché Sosa, quienes fallecieron en la clínica del Centro Médico Americano (CMA) fueron llevados el miércoles a las 6 de la tarde a Mérida por el Servicio Médico Forense para las autopsias.

Los familiares debieron recibir los cuerpos el jueves, pero no se los entregaron.

El sepelio se había planeado realizar ese día a las 6 de la tarde, a esa hora abrirían la iglesia de la Purísima Concepción de Chuburná a la que solo entrarían ocho familiares, pero los cuerpos no llegaron.

La espera continuó hasta ayer viernes. Los familiares realizaron las diligencias en la Fiscalía y en las instalaciones del Semefo para reclamar los cuerpos, pero hasta las 6 de la tarde no los habían entregado.

Los deudos dijeron que ignoran a qué hora se los entregarán y no saben los motivos del atraso.

Tranquilidad

En Chuburná, donde la tranquilidad retorna paulatinamente luego del impacto que causó la intoxicación de numeroso grupo de vecinos y la muerte de dos personas por consumir licor adulterado, también están en espera de la llegada de los cuerpos de Antonio de Jesús y Doris María. Los hechos causaron consternación en ese puerto, donde durante poco más de dos meses se han cuidado del coronavirus, incluso se restringió el acceso a foráneos, en especial a los temporadistas.— GABINO TZEC VALLE