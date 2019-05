Reiteran rechazo a granja

Pescadores y el Ayuntamiento de Telchac se reúnen

TELCHAC PUERTO.— Integrantes del comité náutico se reunieron con permisionarios y autoridades municipales para hablar del tema de la granja de pepino de mar, hacia la que reiteraron su rechazo por los perjuicios que ocasionaría a la pesca de especies que trabajan.

Antes publicamos que los pescadores se negaron al proyecto de la granja de pepino de mar que se pretende instalar en 20 hectáreas de mar de fondo frente a las costas de este puerto.

Ante el anuncio oficial de la construcción de la granja de pepino de mar, los pescadores se organizaron desde hace meses para formar un frente de lucha y rechazar el proyecto.

En reunión con el alcalde Alfredo Marrufo Díaz, permisionarios e integrantes del comité náutico expresaron su rechazo al proyecto de cultivo de pepino de mar en costas de este puerto porque, afirmaron, perjudicará la pesca habitual de las especies marinas.

El presidente del comité náutico local, Francisco Luna May, dijo que en la junta con el primer edil se trataron más temas y en la próxima semana se sostendrá una reunión con los líderes pesqueros. Destacó que en las 20 hectáreas de mar que ocupará la granja no se podrá pescar pulpo ni peces que se reproducen en esa área, que será perjudicial para la economía local y por eso tomarán las medidas necesarias para evitarlo.— MAURICIO CAN TEC