Relajan normas de salud

Críticas por las restricciones ante más casos de virus

VALLADOLID.— El aumento de contagios de Covid-19 en esta ciudad y en la entidad no solo se debe al relajamiento social de los jóvenes como afirma el gobierno estatal, ya que las aglomeraciones registradas en las campañas políticas también fueron focos de contagios y las autoridades no hicieron nada para frenarlas, además de que mucha gente no usa cubrebocas y no respeta la sana distancia.

Anteanoche las autoridades estatales decretaron restricciones que afectan a un sector de la sociedad, como músicos, banqueteros y meseros, ya que se implementará otra vez a partir de hoy la reducción de horario y aforo en restaurantes y eventos religiosos.

Las medidas para evitar más casos del virus generó en redes sociales críticas e insultos al gobernador Mauricio Vila Dosal, por anunciar estas normas ahora, pues los internautas consideran que debió de actuar antes, durante las campañas políticas donde hubo amontonamiento de miles de simpatizantes.

“Lo permitió porque así le convenía políticamente”, opinó un usuario.

Otro de los factores que debe considerarse en el aumento de casos es que muchas personas ya no usan cubrebocas, como las decenas de trabajadores que están en el proyecto del Tren Maya y que viven en esta ciudad, quienes ya no se cuidan quizá porque los perjudica al trabajar.

Riesgo

Los miles de empleados que todos los días son llevados en camionetas y autobuses a su centro de trabajo en la carretera de cuota donde se lleva al cabo el proyecto turístico, rentan casas, cuartos o departamentos y conviven de alguna manera con los vallisoletanos.

También hablan todos los días con sus vecinos y van a las tiendas de la esquina o a las de autoservicio sin cumplir con los protocolos de salud en su vida cotidiana, de modo que son un sector de alto riesgo para la misma sociedad.

La gente local también participa en reuniones sociales en las que no respetan las medidas de salud, de modo que el riesgo es constante y ahora la consecuencia es el incremento de los casos de Covid-19.— Juan Antonio Osorio Osorno