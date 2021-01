Renuncia a la reelección

El edil de Izamal declina ir por un segundo mandato

IZAMAL.— La noche de este pasado viernes 22 ocurrió un “sismo” en el seno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) local ya que el precandidato a la alcaldía de Izamal, el actual alcalde Fermín Sosa Lugo, renunció a abanderar a su partido en la próxima contienda electoral, con lo que repetiría en el cargo.

Fue apenas el pasado fin de semana pasada cuando con la presencia del dirigente estatal priista Francisco Torres Rivas que fue aprobada la precandidatura de Sosa Lugo ante la presencia del consejo político municipal.

En su ratificación, Sosa Lugo había dicho que “hoy estoy en esta ratificación hacia mi persona como precandidato de mi partido, el Revolucionario Institucional, siempre respetuoso de las leyes en tiempo y forma, en busca de la candidatura que permita la reelección como alcalde de Izamal, estoy seguro de contar con el respaldo de los priistas y de todos los que se quieran anexarse en este proyecto que hoy comenzamos en busca de poder llegar a la presidencia municipal por el periodo 2021-2024.

Tras conocerse ayer la renuncia a la posibilidad de reelección fue tema de conversación en lugares como mercado municipal, comercios, incluso en el propio palacio municipal, y varios priistas aun no daban crédito de lo sucedido, aunque algunos consultados que son parte del consejo político municipal dijeron que desde las dos de la tarde del viernes ya corría el rumor de la renuncia del alcalde como precandidato.

“Fue una tomada de pelo lo que se le hizo a la militancia, al consejo político municipal, creo que el partido con este hecho ya no ganará en Izamal las próximas elecciones esta ya desmoralizada la gente con lo sucedido.

“cómo vamos a salir a decirle a la ciudadanía que ahora es otro el candidato, con qué cara vamos a decir eso a los líderes de las colonias. Es una pena que el partido esté ya debilitado, cómo vamos a presumir que tenemos al priismo más unido si ahora ven que no es así la gente ya no confiara”, opinaron consejeros del PRI Municipal.

El nuevo precandidato será Warnel May Escobar actual diputado del distrito 15 local y ex alcalde, se rumora fuertemente que la alcaldesa de Tekanto Liliana Araujo Lara será la abanderada del PRI para el distrito que aun ostenta May Escobar.

Hasta ahora no hay una versión oficial de por qué renunció Sosa Lugo a la candidatura, en su cuenta de Facebook se han borrado todas las fotos del registro o aceptación de precandidato.— José Candelario Pech Ku

Izamal “Misterio”

Los propios priistas aún no daban crédito ayer a la renuncia de Fermín Sosa a la reelección.

“Depuración” en redes

Hasta ahora no hay una versión oficial de por qué renunció Sosa Lugo a la candidatura, en su cuenta de Facebook se han borrado todas las fotos del registro o aceptación como precandidato.

“Tomada de pelo”

El tema de conversación en el mercado y comercios ayer fue la “tomada de pelo” del edil.