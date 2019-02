Renuncia al PRI por abusos del alcalde de Akil

Síndica revela martirio

TEKAX.— La síndica municipal de Akil, María Clara Pérez Poot, informó que renunció al PRI, al señalar que ha sido víctima de burlas y agresiones verbales del alcalde de ese municipio, Saúl Nic Chablé.

Dijo que entregó su renuncia al Comité Estatal de este partido, en Mérida, el pasado miércoles 6.

La síndica señaló ayer en entrevista que desde el inicio de la administración del alcalde priista “ha vivido un infierno”, y por esa razón “ya no quiero seguir perteneciendo a las filas del PRI”.

“Durante la campaña teníamos buena relación de trabajo (con Nic Chablé), pero al tomar el cargo de alcalde comenzaron las agresiones; incluso ni me tiene en cuenta en los acto públicos”, agregó la síndica, quien aclaró que nadie la está presionando para renunciar al PRI.

Agresiones

“He recibido agresiones verbales del alcalde, quien le tiene prohibido a los empleados que me dirijan la palabra y no permite que vaya a la entrega de ningún apoyo.

“Mi trabajo como síndica municipal es ver que los recursos que llegan sean bien distribuidos, pero él no quiere que nos metamos en nada. Además, me manda vigilante cuando estoy verificando las cuentas públicas; esto lo hace para intimidarme y me ha dicho que no le interesa mi firma para ese documento”, manifestó María Pérez.— Arnulfo Peraza Rodríguez