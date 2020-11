Renuncian al PRI dos exalcaldes

Uno va a Morena y quiere gobernar otra vez Q. Roo

Luego que el miércoles 4 se inició en Yucatán el proceso para las elecciones de junio de 2021, dos exalcaldes yucatecos renunciaron al PRI con miras a obtener una candidatura en otros partidos.

En Quintana Roo dimitió al PRI Luis Gabriel Aguilar May, quien fue alcalde de 2015 a 2018 emanado de ese instituto y hasta integrante del Consejo Político priista.

Su hermana Alba Dianeli Aguilar May fue alcaldesa de Quintana Roo de 2007 a 2010 y de 2012-2015.

Vecinos del municipio informaron que Aguilar May renunció a su militancia priista para buscar por segunda vez la alcaldía, ahora con el partido Morena.

Quintana Roo es el municipio yucateco con menos habitantes (963) y menos territorio (103.23 km2).

Los vecinos consultados afirmaron que el alcalde Jairo Rodolfo Collí Abán repetirá como candidato del PRI para buscar la reelección y, por ese motivo, Aguilar May renunció al partido.

En el PAN, se averiguó, María Minelia de Jesús Uicab Cel repetirá como candidata a alcaldesa, luego que en 2018 perdió con 233 votos contra los 413 del PRI. Morena obtuvo 61 votos.

Las fuentes dijeron ayer que la división del PRI puede beneficiar al PAN o Morena en los comicios de 2021.

Hasta ahora, el PAN ha gobernado con Florencia Pech May (1994-1995), quien fue la primera alcaldesa de Quintana Roo, y con el PRD, con Martín Alberto Canché Muñoz, alcalde de 1995 a 1998.

En Sotuta el miércoles 11 renunció al PRI Andrés Gregorio Navarro Catzín, quien fue alcalde de 2001 a 2004 y delegado priista de Tahmek y Kantunil.

En mensaje en Facebook, Navarro Catzín dijo que “por congruencia y convicción presento mi formal renuncia como militante del PRI”.

Incluso afirmó que “el PRI de Yucatán es un partido de derrotas anticipadas”.— José Candelario Pech Ku

De un vistazo

Otra dimisión

En Sotuta, Manuel Alejandro Alcocer Jiménez renunció al PRI con una carta fechada anteayer y dirigida al líder estatal priista, Francisco Torres Rivas.

Ni valores ni rumbo

“En esta institución (PRI) ya no hay valores, no hay sensibilidad y mucho menos rumbo. Estoy completamente decepcionado del PRI que hoy en día se le enseña a los ciudadanos. En años anteriores mostré mi interés por abanderar al que consideraba mi partido pero se me fue negando”, escribió.

Ni siquiera priista

“La actual diputada María Esther Alonso Morales tuvo la tarea de decir que no tengo posibilidades, cediéndole el lugar a una persona que jamás ha estado en el Estado, en el partido”, agregó.

Un lustro en desacuerdo

“Desde hace cinco años no estoy de acuerdo con apoyar al PRI que cada día está más inestable, así que decido irme.

Los datos confidenciales

“Hoy con la frente en alto renuncio de este partido y por favor pido que de manera inmediata mis datos personales que en su tiempo, con autorización propia, di a esta institución, se dejen de usar para algún fin”, expresó.