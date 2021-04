Reparan daños ocasionados por el aguacero en Tizimín

Cables de TV de paga, de lo que más fue afectado

TIZIMÍN.— Como zona de desastre calificaron vecinos e incluso trabajadores de las compañías de televisión por cable local luego de los daños que se registraron en el fraccionamiento Jacinto Canek tras el aguacero del pasado miércoles en la ciudad.

Casi 12 horas estuvieron sin energía eléctrica más de 100 familias en ese sector de Tizimín donde se vieron afectadas hasta vecinos de la colonia 8 Calles.

La molestia fue aún mayor contra la Comisión Federal de Electricidad pues según los vecinos el daño de ese poste de la CFE ya se había reportado en varias ocasiones en cuanto a que que estaba deteriorado y en riesgo de caer, pero nunca se hizo algo al respecto.

Incluso dicen que debido a los trabajos intensos del personal de la CFE no les permitían ni salir de sus casas a las familias que estaban sobre la calle donde se desplomaron los postes.

Según dicen, hasta en la madrugada todavía seguían los trabajos y hubo zonas de la ciudad que a raíz de ese problema también registraron apagones repentinos.

Ayer desde temprana hora, llegaron unidades de televisión por cable para retirar todo el cableado y poner nuevo.

"Como un ciclón"

Incluso dijeron que quedó peor, “como si fuera ciclón” pues se dañaron todos los cables por lo que estaban realizando un trabajo de reconstrucción.

Los empleados comentaron que parecía una zona de desastre y lo bueno que se restableció a tiempo pues si la CFE no avanzaba se iba a demorar el servicio para los usuarios.

Esperaban que a partir de hoy sábado ya tendrán toda la señal al 100% de las dos compañías que dan el servicio.

Vecinos como Alfredo Canul Cahum dijo que por fortuna los postes no cayeron sobre ninguna persona o vehículos aunque dijo que les molestaba que no se haya hecho algo a tiempo pues desde el pasado huracán de octubre ya se había sentido el poste y se reporto, pero no se acudió a verificar.

Por la suspensión de la energía pasaron la noche con mucho calor pues hasta la madrugada se restableció la energía pero están con problemas de internet y la falta de la señal de televisión.