Reparan fallas, gracias a visita

Hay acceso a una clínica en Izamal, pero controlado

IZAMAL.— A unas horas de que el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador visite hoy viernes el Hospital Rural 52 del IMSS-Bienestar, ayer jueves cuadrillas de empleados del Ayuntamiento pintaron con cal los camellones de las avenidas.

Otros empleados municipales revisaron postes del alumbrado público para cambiar focos quemados.

Otros encalaron una barda de la calle 37 entre 24 y 22, que lleva a un albergue.

Al igual que anteayer, una cuadrilla de trabajadores municipales bacheó calles aledañas al nosocomio, ubicado en la 24 entre 35 y 37, y personal de la Comisión Federal de Electricidad podó ramas de árboles que topan con cables de energía.

Fue un jueves de intenso trabajo de empleados municipales, tanto en las calles aledañas a la clínica como en el parque de San Marcos.

Otros trabajadores lavaron ayer la explanada del hospital, cuyo acceso principal ya está cerrado a toda persona, solo se puede entrar en la parte posterior y pasando el puesto de control.

Adentro del nosocomio, se observó que los servicios se prestaron normalmente y que cambiaban instalaciones eléctricas antiguas.

Sin embargo, hay perjuicios para la gente; por ejemplo no se puede pasar a usar el cajero automático que está en la clínica.

Otra queja fue que a todas las personas que diariamente venden frente al hospital ya se les notificó que no pueden trabajar ahí hoy.

En el hospital no se informó sobre la visita; las personas consultadas dijeron que solo los encargados de la gira presidencial pueden dar información de la visita de López Obrador a ese nosocomio de esta ciudad.

También se informó que elementos de la Guardia Nacional llegaron ayer en la tarde y tomaron el control total del hospital, para la visita que López Obrador hará hoy de 11 a.m. a 1 p.m.— José Candelario Pech Ku

En sus propias palabras Fermín Sosa Lugo, alcalde

Las personas que quieran ir a saludar hoy al presidente Andrés Manuel López Obrador están cordialmente invitadas, ya que las calles solo estarán cerradas para los vehículos, no para la gente, escribió en su cuenta de Facebook ayer a las 3:30 p.m.

Hasta donde sabemos solo visitará el Hospital Rural de IMSS, donde los protocolos de acceso al evento no dependen de la autoridad municipal, somos totalmente ajenos a las decisiones que el personal asignado para el protocolo pueda tomar.

La visita del presidente será de beneficio para los Izamaleños y municipios vecinos.

Que la armonía de nuestro municipio no se rompa. Siempre hemos trabajado de manera coordinada y respetuosa con los demás niveles de gobierno, federal y estatal; esta no es la excepción; los protocolos de seguridad y acceso no dependen del Ayuntamiento.

La atención médica y de Urgencias (en el Hospital Rural 52 del IMSS Bienestar de Izamal) no se han suspendido.