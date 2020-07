Reparten carne de res a las familias de Homún

Apoyo municipal por el cierre de la actividad turística

HOMÚN.— Del domingo a ayer martes, el Ayuntamiento repartió bolsas de un kilo de carne de res de casa en casa en el municipio, como apoyo para que las familias afronten la cuarentena por la pandemia de Covid-19.

La Comuna adquirió, con recursos propios, las reses.

El alcalde Manuel Jesús Chi Chin recordó que “la situación por la pandemia no es buena para las muchas familias del municipio que dependen de los turistas nacionales y extranjeros que visitan los hermosos cenotes de nuestra población.

“La pandemia vino a cambiar la vida de todos, algunos aún conservan la labor, como en las manufactureras de Acanceh y algunos más en Mérida, pero la gran parte se quedó sin trabajo.

“Por ello, la Comuna apoya en lo que puede a estas familias, estamos haciendo un esfuerzo mayúsculo, pero creo bien vale la pena.

“Nuestra recomendación es que sigan las indicaciones de prevención, que tengan en cuenta que la salud es de suma importancia, usen el cubreboca, es obligatorio, lávense las manos las veces que sean necesarias.

“Si las familias se cuidan, nos cuidamos todos; si no se tiene que hacer nada en la calle, no salgan, no exponga la vida de sus familias”, destacó.— José Candelario Pech Ku