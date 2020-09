Repelen cacos con “tirahules”

Artesanos dicen que el “arma” tiene demanda

VALLADOLID.— Cuando menos dos artesanos del parador del cenote Zací, al no tener ventas, están diversificando sus productos y ahora están elaboran “tirahules”, que según ellos se están vendiendo un poco más que sus artesanías pues algunos de sus clientes les dicen que les sirven para ahuyentar a los ladrones de casas-habitación.

Hace unos días publicamos que los artesanos del cenote Zací comentaron que no están vendiendo casi nada, a consecuencia de la pandemia, pues los visitantes no llegan porque está cerrado el acceso al cuerpo del agua y pugnaron porque se abra lo más pronto posible el lugar.

Chankín Antonio Alonso Cauich y José Armando Mex Cano explicaron que precisamente porque no están vendiendo sus artesanías pensaron en hacer otra cosa y se les ocurrió elaborar los “tirahules” para vender con clientes locales, por lo que ellos mismos se van al campo y cortan las maderas que requieren para hacer el trabajo.

Lo sorprendente, según indicaron, fue que al promover la artesanía en Facebook, los clientes empezaron a llegar a pedirles el producto, mismo que ofrecen a $30, por lo que al día venden hasta cuatro o dependiendo de la situación, pero al menos obtienen algo de dinero para comer al día.

Explicaron que la mayoría de sus clientes les explicaron que los “tirahules” les sirven para corretear a los ladrones de casas-habitación, ya que “los vándalos ya son muy descarados, pues entran a la casa a pesar de que hay alguien adentro”.

Para no lesionarlos con arma de fuego o punzocortante, mejor con el “tirahule” los asustan y salen corriendo al sentir los impactos de las pequeñas piedras que les tiran y tratan de dar en el blanco en alguna parte del cuerpo que no les cause alguna lesión.

Según sus clientes, es mucho más efectivo corretearlos con el piedras del “tirahule” que acudir a las autoridades a poner una denuncia, que al final resulta engorrosa y que a pesar que señalan a los delincuentes no se resuelve nada, o en su defecto, cuando los detienen, no tardan en la cárcel y vuelven a las andadas pues los dejan libre con el cuento de que no hubo flagrancia del hecho.

Del mismo modo hay quienes les han dicho que cuando se van a algún terreno en las afueras de la ciudad o en los ranchos, tiran pájaros comestibles como las tortolitas o palomas, entre otros ante la dura situación económica que se está viviendo y que muchas de las familias no tienen ni para comer.— Juan Antonio Osorio Osorno