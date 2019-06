Reportan constantes apagones en Teya

Las panaderías, molinos y tiendas, los perjudicados

TEYA.— Vecinos de esta población padecen con frecuencia las fallas del servicio de energía eléctrica que comenzaron anteayer.

La interrupción de la electricidad dejó sin servicios a la comunidad de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y cuatro horas después se quedaron sin luz otra vez.

Panaderías, molinos y tortillerías registraron pérdidas en su producción ante la falta de electricidad.

Se reportó que en las tiendas trabajaron con iluminación de velas, sin embargo varios productos se descompusieron por el fuerte calor.

El viernes hubo escasez de pan francés y tortillas, algunas familias no pudieron moler el nixtamal y se perdió el maíz para la masa de las tortillas para sus hogares.

Accidente

Ayer a las 9 de la mañana un vecino de la población que cortaba ramas de un árbol, arrancó la línea eléctrica frente al parque principal.

Hasta la 1 de la tarde, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no acudió al reporte para reparar los cables arrancados y dotar de electricidad a los hogares y comercios.

Policías Municipales colocaron conos para señalizar el céntrico lugar y evitar que ocurra algún accidente.

Fallas

“Es constante que se vaya la luz, no sabemos si es en todo Yucatán pero en Teya no falla, al menos en un mes que se corta la energía eléctrica de una a tres veces, es constante el problema, no sabemos si dependemos de Motul; lo malo es que ellos no se responsabilizan (los de CFE) de los artículos que se queman o lo que se echa a perder”, dijo Luis Brito.

“Que avisen que no hay luz y nos preparamos, pero ni eso hacen; cuando pasaron a cambiar los medidores viejos por los nuevos no preguntaban y la ponían”, señaló Manuel Brito.

Los comerciantes piden al presidente municipal Luis Alberto Núñez Hau que ponga fin a las constantes fallas del servicio de energía eléctrica, o de lo contrario los afectados interpondrán una denuncia ante la Profeco debido al mal servicio que ofrece la CFE en esta población.— J.C.P.K.