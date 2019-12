Reportan “extrañas luces” en Tzucacab

“Disco de color gris” que causa interferencias

TZUCACAB.— Pobladores de esta comunidad aseguran que últimamente han visto lo que afirman son objetos voladores no identificados (ovnis) y algunos de ellos compartieron sus testimonios.

Un velador aseguró que vio decenas de luces en el cielo durante el amanecer del domingo pasado, mientras que a otro le pareció ver “un disco volador” detrás de una nube durante 3 ó 4 segundos.

El más reciente avistamiento lo reportó el empleado de una granja, quien relató al Diario que el domingo vio una fila de luces cuando aún estaba obscuro.

“Las luces tenían prácticamente dividido el cielo, llegué a contabilizar unas 40. Me quedé pasmado viéndolo y no pude registrarlo porque no contaba con teléfono en ese momento. Teníamos una radio que captó como interferencias o cortocircuitos cuando esos objetos pasaron”, expresó.

Un agricultor de la unidad agrícola Echeverría señaló que en junio pasado, alrededor de las 11 de la mañana y durante la siembra de maíz de la variedad “nal xoy”, estaba acompañado de dos menores de edad cuando el mayor de los niños dijo que vio un “ovni”. Asimismo, señaló que nadie les creyó, pero que vieron un “objeto redondo de color gris que entró a una nube viajera”.

“Después de esconderse detrás de esta nube, sacamos celulares para registrarlo en foto o vídeo. Esperamos durante casi una hora que saliera de esa nube pero este objeto nunca salió. La nube viajera continuó hasta perderse en el horizonte”.

Los pobladores indican que estos objetos desconocidos continúan viéndose en la villa.— Martín Chac Bacab DiariodeYucatan

